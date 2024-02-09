بعد تصدرتها التريند.. أول تعليق من نزار الفارس على تصريحات حورية فرغلي

القاهرة - محمد ابراهيم - رد الإعلامي نزار الفارس على التصريحات الأخيرة للفنانة حورية فرغلى، موضحًا أن لم تكن هناك أي خلافات بينهما، وأنهما تواصلا خلال فترة تعافيها من الوعكة الصحية التي تعرضت لها.

في مكالمة هاتفية عبر برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل على فضائية "صدى البلد 2"، أشار الفارس إلى أنه قابل حورية بعد تكريمه في مصر وأن اللقاء كان إيجابيًا، حيث صالحها وزارها في منزلها، مؤكدًا وجود كل الحب والاحترام بينهما.

وردًا على تصريحات حورية بشأن بكائه بدموع دم للزواج، نفى الفارس ذلك قائلًا: "أنا بكيت فين على الواتس آب ولا على التليفزيون ولا في أي لقاء"، وأعرب عن استيائه من عدم وضوح التصريحات، مؤكدًا التقدير لحورية كنجمة كبيرة، وأن الموقف ليس بهذا الشكل المثار حاليًا.