أول رد على رواية حورية فرغلي عن طلب إعلامي عراقي الزواج منها

القاهرة - محمد ابراهيم - حورية فرغلي أصبحت تريند، اليوم الجمعة، بعدما علق الإعلامي نزار الفارس على تصريحات الفنانة حورية فرغلى الأخيرة، مشيرا أنه لم يكن هناك أي خلافات بينهما، وتواصل معها خلال وعكتها الصحية التي كانت تمر بها في الفترة الماضية.

وكشف نزار الفارس التفاصيل الكاملة لقصة طلب الزواج من حورية فرغلي، وصرح نزار الفارس خلال مداخلة هاتفية عن قصة حبهما.

وقال نزار الفارس ببرنامج “تفاصيل” للإعلامية نهال طايل والمذاع عبر فضائية “صدى البلد 2”: “بعد تكريمي في مصر تواصلت مع حورية وهي ردت عليا وقولت لها أول ما أنزل مصر أكيد أجي أشوفك وازورك، وروحت منزلها وصالحتها والأمور جيدة وبيننا كل الحب والاحترام والتقدير”.

بكى بدل الدموع دم من أجل حورية فرغلي

قال الإعلامي العراقي نزار الفارس، إنه لم يكن هناك أي خلافات بينه وبين الفنانة حورية فرغلي، كما أنه تواصل معها خلال وعكتها الصحية التي كانت تمر بها في الفترة الماضية.

ورد نزار الفارس على تصريحات حورية بعد صلحهما عندما قالت “نزار بكي بدل الدموع دم علشان يتجوزني وأنا رفضته”، ليرد الفارس: “أنا بكيت فين على الواتس أب ولا على التليفزيون ولا في أي لقاء”.

واستكمل: “عاوزها تحدد فين أنا بكيت بالظبط أتمنى توضح ذلك، أنا أتشرف إني أبكي بدل الدموع دم لأن حورية نجمة كبيرة، بس الموضوع مش كده”.

من هي حورية فرغلي؟

حورية فرغلي هي فنانة مصرية شهيرة في مجال الفن. وُلدت في 10 مايو 1947 في القاهرة، مصر. بدأت حياتها المهنية كعارضة أزياء قبل أن تتحول إلى التمثيل في السبعينيات.

حورية فرغلي اشتهرت بأدوارها الدرامية والكوميدية في السينما والتلفزيون المصري. قدمت العديد من الأدوار المميزة وحازت على تقدير الجمهور والنقاد على مدى عقود. من أبرز أعمالها السينمائية "اختفاء روميو وجولييت" و"نظرة الرجل الآخر" و"الملاك الأسود"، ومن أعمالها التلفزيونية "سكر زيادة" و"طايع" و"لا تطفئ الشمس".

تتمتع حورية فرغلي بموهبة فنية متنوعة وقدرة على تجسيد شخصيات مختلفة. حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات عن أعمالها الفنية على مدار مسيرتها الفنية الحافلة.

تظل حورية فرغلي شخصية محبوبة ومحترمة في صناعة الترفيه المصرية، وقد أثرت بإسهاماتها الفنية في السينما والتلفزيون.

زيجة واحدة في حياة حورية فرغلي

وكانت الفنانة حورية فرغلى كشفت في لقاء تليفزيوني سابق تفاصيل زيجتها الوحيدة من ابن الإعلامي أحمد فراج وتفاصيل أزمتها مع الإنجاب والزواج وكان ذلك في برنامج صبايا مع الإعلامية ريهام سعيد،قالت: "تزوجت لمدة 3 شهور من ابن الإعلامي أحمد فراج وانفصلت عنه بسبب الكلام الذى تم كتابته عنى فى الجرائد وقد وقع الطلاق فى 2003 قبل أن أدخل التمثيل وعند زواجى اكتشفت إني "ماليش في الإنجاب"، ولم يكن ذلك سببا فى طلاقي ولكن لم نكن سعداء مع بعضنا البعض، كنت على وشك الزواج من مسئول في العائلة الحاكمة بالإمارات ولكنه توفي قبل الزفاف بيوم ومازلت احتفظ بكل هدية منحها لى.