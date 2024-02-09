نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسلات رمضان 2024.. أمير كرارة يتربع على عرش الساحة الفنية للعام العاشر على التوالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتبر النجم أمير كرارة واحد من أبرز الشخصيات في صناعة الترفيه في الوطن العربي بفضل موهبته الفنية وحضوره القوي على الشاشة، استطاع أمير أن يترك بصمة قوية في الفن.

ويسلط دوت الخليج الفني الضوء في هذا التقرير عن أهم الأعمال الرمضانية طوال العشر السنوات الآخيرة.

وفي كل مرة ينتظر عشاق كرارة المزيد من الأكشن والأعمال المختلفة التي يتواجد بها كرارة، ويعتبر كرارة النجم الوحيد الذي حافظ على الصدارة وتواجده خلال السنوات العشر الأواخر في الموسم الرمضاني، وينافس كرارة هذا العام مسلسل "بيت الرفاعى".

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى شعبى.

بداية أمير كرارة الرمضانية حتى الآن



وبدأ أمير رحلته في دراما رمضان والذى لم ينقطع حتى الآن عندما قدم مسلسل "حوارى بوخاريست" في شهر رمضان 2015، وفى العام التالى تواجد أمير كرارة بمسلسل "الطبال"، وبعد ذلك قدم كرارة سلسلة "كلبش" بعرض الجزء الأول في شهر رمضان من ، والثانى، والثالث.

استكمل أمير كرارة مشواره مع دراما رمضان بتقديمه مسلسل "الاختيار"، ثم "نسل الأغراب" بمشاركة أحمد السقا، وبعده تواجد كرارة بمسلسل "العائدون" ، وفى العام التالى قدم كرارة مسلسل "سوق الكانتو".

آخر أعمال أمير كرارة

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أمير كرارة فيلم "البعبع"، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.