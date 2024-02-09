وليد فواز يدخل في صراع مع أحمد العوضي في "حق عرب" رمضان 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفنان وليد فوزي أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "حق عرب"، والذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني 2024.



تفاصيل شخصية وليد فواز

ومن جانبه، يجسد فواز شخصية جديدة ومختلفة ، ويظهر بدور ند لأحمد العوضى.



أبطال مسلسل "حق عرب"

مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.



مشاركة وليد فواز في "ألف ليلة وليلة"

ويشارك وليد فواز في مسلسل "ألف ليلة وليلة" المقرر عرضه في شهر رمضان 2024، والعمل بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد بدير، هنادى مهنى، وفاء عامر،عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز ، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، وليد فواز، محمود البزاوى، مجدى بدر وعدد آخر من الفنانين والعمل تأليف أنور عبد المغيب وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى ميدياهب سعدى جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى.

آخر أعمال وليد فواز

والجدير بالذكر آخر أعمال وليد فواز مسلسل بين السطور، وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، سلمى أبو ضيف، على الطيب، دنيا المصرى، ليلى عز العرب، أيمن عزب وعدد آخر من الفنانين، والعمل مأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج،وحاز العمل على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.