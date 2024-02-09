نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامويل إل جاكسون وديف باتيستا يتشاركون بطولة سينمائي للمرة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - للمرة الأولى يجتمع النجم سامويل ال جاكسون والمصارع السابق والنجم السينمائي الحالي ديف باتيستا في عمل سينمائي بعد سنوات من تعاون غير مباشر جمع فيما بينهما في مشروعات ستديوهات مارفل.

ووفق ديد لاين، مشروع سينمائي قادم سيشارك في بطولته الثنائي، سيطرح بعنوان Afterburn، سيكون جاكسون من ضمن منتجوه.

وخلال حوار صحفي سابق أجراه، أكد النجم ديف باتيستا على أن رحلته مع أفلام حراس المجرة تنتهي بعرض الجزء الثالث المنتظر من هذه السلسلة.

ووفق صحيفة ديلي ميل، أكد باتيستا في حواره على أن الجزء الثالث المقرر طرحه هذا العام من أفلام حراس المجرة هو الأخير بالنسبة له في دور "دراكس".

حوار جديد

وفي حواره، أكد ديف باتيستا لمجلة GQ، على أنه يشعر ببعض الارتياح، من حقيقة أن الجزء القادم من حراس المجرة، هو نهاية الرحلة بالنسبة له، في عالم مارفل السينمائي.

وأوضح باتيستا في تصريحاته، أنه على مدار 3 اجزاء من سلسلة حراس المجرة، بجانب ظهوره في ادوار جانبية من اعمال اخرى ضمن عالم مارفل السينمائي، لم يكن تجسيده لشخصية "دراكس" بالأمر السهل، لما يتطلبه من تنكر متقن، يتطلب وضع باتيستا لطبقة كاملة من الجلد، فوق جلده الحقيقي.

وفي حواره قال باتيستا أنه في المستقبل، سيركز بشكل أكبر على الظهور في اعمال درامية بحتة.

تاريخ حافل

وسبق في عدة مناسبات أن اعلن ديف باتيستا، أنه كان في غاية السعادة، حين قبل لتجسيد دور "دراكس"، ضمن عالم مارفل السينمائي، وبين ابطال سلسلة أفلام حراس المجرة.

هذه السلسلة التي تضم بين ابطالها، كريس برات في شخصية بيتر كويل، و زنديا في شخصية جامورا، وبرادلي كوبر مؤديا لصوت روكيت، وفين ديزل مؤديا لصوت "جروت".