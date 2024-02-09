نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شام الذهبي تتصدر التريند بصورة مفعمة بالأمومة..أنا ماما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شام الذهبي تتصدر التريند بأول صورة لها مع ابنتها جيهان التي تعد أول حفيدة للفنانة أصالة، وأطلت شام بإطلالة مميزة، ابنة الفنانة أصالة، رفقة طفلتها الأولى جيهان، وهي تحتضنها، وشاركت الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، بعد مرور أكثر من شهر على استقبالها لطفلتها الأولى.

وتقدم بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي، الصورة الأولى لشام بصحبة ابنتها، حيث حرصت شام الدهبي ابنة الفنانة أصالة على طرح صورة جديدة تجمعها لأول مرة مع ابنتها جيهان والحفيدة الأولى للمطربة أصالة.

أول صورة لشام الذهبي وابنتها



ونشرت شام صورة من جلسة تصوير قامت بها مع ابنتها جيهان، عبر صحفتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلقت عليها قائلة: أنا ماما.

وقالت شام، في تعليق على الصورة “أنا ماما”، بتلك الكلمات التي دوَّنتها شام الذهبي على صورتها برفقة طفلتها، حيث تفاعل مع الكثير من المتابعين، وجاءت التعليقات كالتالي: “والله وكبرتي وصرتي ماماي”، وأيضا “الله يحميكي ويحفظهالك يا رب”.

ولدت شام طفلتها جيهان منذ أسابيع، حيث أعلنت من خلال منشور عبر إنستجرام عن هذا خبر السعيد في 24 ديسمبر الماضي وحينها علقت الفنانة أصالة عبر حسابها الشخصي قائلة: “الحمد الله الذي وهبني حفيدتي الأولى” وتفاعل معها الكثير من النجوم والمتابعين.

سبب تسمية الطفلة بهذا الاسم

تم تسمية المولوده بهذا الاسم نسبة إلى والدة زوج شام الذهبي وهي السيدة جيهان نظير، خاصة أن الكثير كان يتوقع تسميتها على اسم الفنانة أصالة أو تسميتها صولا.

مسيرة شام الذهبي

شام الذهبي هي ابنة المطربة السورية أصالة نصري. وُلدت شام في 27 نوفمبر 2001.

شام الذهبي تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تتابعها ملايين المعجبين على حساباتها الرسمية. تستخدم شام هذه المنصات للتواصل مع جمهورها ومشاركة أعمالها الفنية وأخبارها الشخصية.

وتلتزم شام الذهبي بالعمل الخيري وتدعم العديد من المبادرات الاجتماعية. تعتبر شام رمزًا للشباب والأناقة في الوطن العربي وتحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور الشاب.