منصة «watch it» تطرح البرومو الأول لمسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الصفحه الرسميه منصة «watch it» البرومو الرسمي الأول لمسلسل الكبير قوي الجزء الثامن وكتبت الصفحه الرسميه على الفيديو، انتظروا النجم احمد مكي في مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن على منصة «watch it»، رمضانك عندنا، متوفر فيه جميع أنحاء العالم.

و قد أعلنت منصة «watch it»، عرض مسلسل «الكبير أوي» الجزء الثامن، من خلالها في شهر رمضان المُقبل 2024، حيث نشرت بوستر المسلسل عبر حسابها بموقع إنستجرام.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

ويشارك في بطولة العمل كل من أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، رحمة احمد، ليلي عز العرب، مصطفى غريب،مصطفى أبوسريع، وغيرهم ومجموعة من النجوم كضيوف شرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي.

يذكر أن أحمد مكى عاد لاستكمال سلسلة "الكبير أوى" في شهر رمضان قبل الماضى 2022 بتقديم الجزء السادس بعد 7 سنوات من التوقف إذ قدم مكى الجزء الخامس في عام 2015، وبعد عودته في الجزء السادس حقق نجاحاً كبيراً وأفرز العمل عدد من النجوم الكوميدية الصاعدة مثل رحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى غريب، واستكمل هذا النجاح بتقديم الجزء السابع العام الماضى.

ودارت أحداث الجزء السابع بعد عام من زواج الكبير أوى ومربوحة، حيث تقع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.

في حين استمر جونى فى رحلته فى البحث عن اكتشاف ما يريده فيقوم بعمل مشاريع يحاول انجاحها وأحدثها العمل لايف كوتش فى المزاريطة، فيما يظهر الأخ الثالث وهو حزلئوم يدير أعماله الاستثمارية، ويقرر شراء مصنع كبير للشربات ولكن كعادته يقع فى العديد من المشاكل والمفارقات الكوميدية.