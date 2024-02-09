في أقل من 24 ساعة..تامر حسني يحتل التريند الأول بكليب "موضوع رجوعنا"

القاهرة - محمد ابراهيم - احتل نجم الجيل تامر حسني التريند الأول عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وذلك بكليب "موضوع رجوعنا" الذي طرحه أمس وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحه وانهالت عليه التعليقات الإيجابية من قبل الجمهور.

من كليب موضوع رجوعنا

نجاح كليب “موضوع رجوعنا” لـ تامر حسني

وكليب "موضوع رجوعنا" هو من ضمن أغاني ألبوم "هرمون السعادة" المقرر طرح باقي أغانيه الفترة المقبلة، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا حيث وصلت نسبة مشاهداته عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 313 ألف مشاهدة وتحتل التريند الأول وذلك في اقل من 24 ساعة فقط.

بوستر كليب موضوع رجوعنا

تفاصيل كليب “موضوع رجوعنا” لـ تامر حسني

وتشارك الفنانة رانيا منصور في بطولة الكليب أمام تامر حسني ويعد هذا هو التعاون الأول بينهما، وأغنية "موضوع رجوعنا" هي من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع وسام عبد المنعم والكليب من إخراج تامر حسني.

كلمات أغنية "موضوع رجوعنا" لـ تامر حسني

بتلومنى ليه

على إنى عِشت وشُفت بعدك

طب ما أنت برضهُ مشيت

و ماعملتش بوعدك

بقى حلو ليك وبقيت عليا مِحرمهُ !

هُما اللى حبوا بعد فُرقه أجرموا ؟

إحساسي كنت مموته وملجِمهُ

وحرمت نفسي من أحاسيس جه وقتها

مالناش حقوق على بعض مش خلصت بقى

ولا ليك تغيرِ على حاجه يوم أهملتها

القلب صعب يلاقى راحته ولو لقىّ

يفضل مِتبت ف الحياه ويحبها

مابقاش فى بينا ذكرى حُب نِخلده

موضوع رجوعنا مستحيل إستبعدهُ

ولا أخلى قلبى حد يوم يستعبده ُ

ولا أخلي حد ف يوم ينزل دمعتى

بقى ليك حياتك ليك حبيب يستعجلك

دلوقتى تِلحق رد شوف بيرنلك

الوقفه دي مش حقنا وإعمِل حساب

عندي حبيب ب أحتِرمهُ حتى في الغياب