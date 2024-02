الكشف عن عنوان أحدث فيلم سينمائي لـ ليلي جلادستون

القاهرة - محمد ابراهيم - استحوذت منصة أبل للبث الرقمي على حقوق توزيع وعرض العمل السينمائي الاحدث للنجمة القادمة بقوة ليلي جلادستون، بعد مشروعها الاخير مع مارتن سكورسيزي، ووفق ديد لاين، الفيلم الجديد لجلادستون، سيطرح بعنوان Fancy Dance، وسيكون اول مشروع سينمائي لإيركا تريمبلاي.

ومؤخرا تم تحدد الموعد الرسمي لطرح فيلم مارتن سكورسيزي الجديد Killers Of The Flower Moon للمشاهدة رقميا عبر منصة أبل بلص، ووفق ديد لاين، اختارت المنصة يوم 12 يناير الجاري، موعدا رسميا لاتاحة الفيلم الجديد للعرض من خلالها للمشتركين في خدمة Apple TV+.

ويضم الفيلم فريق تمثيل مميز يتضمن نجومًا كبارًا في عالم السينما مثل جيسي بليمنز وروبرت دي نيرو وبرندا فريزر. كما تجسد ليلي جلادستون دور البطولة النسائي في الفيلم، بالإضافة إلى لويس كانسلمي، و طرح الفيلم في صالات العرض في تاريخ 19 أكتوبر الماضي.

ويشار إلى أن شبكة البث الرقمي "هولو" انسحبت من إنتاج المسلسل الجديد للمخرج مارتن سكورسيزي بعنوان "The Devil in the White City" بسبب صعوبة جمع طاقم تمثيل مناسب للعمل، وكان من المتوقع أن يتضمن طاقم العمل النجم ليوناردو دي كابريو، الذي كان أيضًا سيكون منتجًا تنفيذيًا للمسلسل.