حالة خاصة يحافظ على صدارة قائمة الأكثر مشاهدة على watch it

القاهرة - محمد ابراهيم -

ما زال مسلسل حالة خاصة يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة، من رغم انتهائه، وهو من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل آدم وهدان، آدم النحاس، تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.



وبينا ميعاد 2 يتصدر الأكثر مشاهدة عبر منصة watch it

ويليه المركز الثانى في نفس القائمة مسلسل "وبينا ميعاد 2" الذي يعرض خلال الوقت الحالي على قناة dmc، وهو من بطولة شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر.



مسلسل "حدوته منسية "



يليه مسلسل حدوتة منسية الذي يعرض هو الآخر حاليا على شاشة قناة cbc،حيث نجح أبطال عمل حدوته منسية في خلق روح المتعة على الشاشة وجذب قلوب الجماهير في الوطن العربي من خلال تواجدهم بقصة واقعية تمس كل بيت .

أبطال مسلسل حدوته منسية

وهو من بطولة: سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيسرى، هبة عبد الغنى،ـ محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه.