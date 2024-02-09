نسرين أمين تعود إلى الكوميديا مع أكرم حسني في "بابا جه"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستأنف النجمة نسرين أمين غدًا السبت تصوير مشاهدها في مسلسل "بابا جه" الذي يُعرض على شاشة رمضان المقبل.

نسرين أمين في دور كوميدي

تُشارك نسرين أمين في بطولة المسلسل مع الفنان أكرم حسني، وتعود بهذا العمل إلى الكوميديا بعد غياب، حيث تُقدم دورًا كوميديًا مميزًا يُتوقع أن يُبهر الجمهور.

تعاون ثانٍ مع خالد مرعي

يُعدّ مسلسل "بابا جه" التعاون الثاني بين نسرين أمين والمخرج خالد مرعي، بعد نجاحهما في مسلسل "شربات لوز" عام 2012 الذي كان بداية انطلاقها ونجاحها مع الجمهور.

إنتاج ضخم وعرض على شاشة رمضان

ينتج المسلسل سعدي جوهر، ومن المقرر عرضه على شاشة رمضان المقبل، وهو من تأليف وائل حمدي.

نخبة من النجوم يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب نسرين أمين وأكرم حسني كل من فريال يوسف، سماء إبراهيم، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، وعدد آخر من الفنانين.

قصة المسلسل

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حول "بابا جه" الذي يواجه العديد من المواقف الطريفة مع عائلته وأصدقائه. توقعات بالنجاح تتوقع نسرين أمين أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، خاصة مع وجود طاقم عمل متميز وقصة كوميدية مميزة.