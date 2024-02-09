فن ومشاهير

نويرة تتغنى بألحان فريد الاطرش فى الجمهورية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الثقافة المصرية تنفيذ خطة الاحتفاء برموز الكلمة والنغم حيث خصصت دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية المقام بقيادة المايسترو أحمد عامر في الثامنة مساء الاحد 11 فبراير على مسرح الجمهورية لاعمال الموسيقار الراحل فريد الاطرش وتم اعداد برنامج مميز يضم نخبه من مؤلفاته الشهيرة منها قلبي ومفتاحه، مش كفاية، منحرمش العمر منك، روحي وروحك وغيرها  .. يؤديها داليا عبد الوهاب، رحاب مطاوع، محمد عبد الحميد، حسام حسنى، مصطفى النجدى، محمد حسن، وليد حيدر.

55e3e2afee.jpg
محمود عبد الحميد 
968054fe9e.jpg
مصطفي النجدي 
cea95d73ff.jpg
فريد الأطرش 
1d437a751e.jpg
حسام حسني 
581f55ffe8.jpg
محمد محسن 
8d3bea2d0b.jpg
داليا عبد الوهاب 
a0849dfdcd.jpg
وليد حيدر 
bd14305000.jpg
رحاب مطاوع 
9d4dd139f4.jpg
أحمد عامر 

نبذة عن فريد الأطرش 

المعروف أن فريد الاطرش يُعد أحد أعظم المطربين والملحنين في العالم ولقب بملك العود،  ينتمي إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا  التى كان لها دور مهم في التصدي للاستعمار الفرنسي لبلاده، بدأ مشواره الفنى بعد أن انتقل للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان.

 

 

 

 

 قام ببطولة 31 فيلما سينمائيا وتغنى بكلمات عمالقة الشعراء منهم أحمد خميس، أحمد رامي، أحمد شفيق كامل، الأخطل الصغير، إسماعيل الحبروك، بديع خيري، بيرم التونسي، صالح جودت، فتحي قورة، كامل الشناوي، مأمون الشناوي ومرسي جميل عزيز كما لحن لعدد من المطربين والمطربات العرب منهم أسمهان، شادية، فايزة أحمد، صباح، مها صبري، وديع الصافي، نور الهدى ومحرم فؤاد، توفي فى 26 ديسمبر عام 1974 عن عمر يناهز 64 عاما  تاركًا ارثًا خالدًا مازل يثرى الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا