نايل سينما تبث حفل أفتتاح مهرجان الأقصر للسينما الافريقية على الهواء مباشرة الليله

القاهرة - محمد ابراهيم - تفتتح وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني اليوم، الجمعة، الدورة 13 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والذي يرأسه السيناريست الكبير سيد فؤاد الجنارى ويديره المخرجة عزة الحسيني، وذلك بمعبد الأقصر، بحضور 34 دولة أفريقية أفريقية وعدد من الدول الأوربية، وسيتم بث الحفل على قناه نايل سينما تحت إشراف حسين زين رئيس الهيئه الوطنيه للاعلام وأسامه بهنسى رئيس القنوات المتخصصة وسيد فؤاد الجنارى رئيس قناه نايل سينما.

فعاليات الحفل

وتبدأ فعاليات الحفل من نهر النيل، حيث تتحرك الذهبيات الفرعونية النيلية بمصاحبة فرق فنون شعبية مصرية بالوفود التي ترتدي ملابسها التقليدية في عرس أفريقي نيلي إلى المعبد، حيث يستقبل أهالي وأبناء الأقصر الوفود على شاطئ النيل أمام المعبد.

ويبدأ الحفل بفقرة عن فلسطين من أشعار الشاعر الكبير فؤاد حداد وأداء الفنانة آية حميدة، ثم فقرة فنية عن شعار المهرجان "إفريقيا كل الألوان" كلمات وألحان هيثم الخميسي وأداء ياسمين الهواري ومروان محمد وزياد رحال، ثم كلمة السيدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة لافتتاح الدورة الثالثة عشرة، ويليها كلمات للنجم محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مديرة المهرجان.

وستشمل فقرات الحفل صعود لجان تحكيم المسابقات الأربع، ومسابقة فاكتوري، وينتهي الحفل بتكريم الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم والمخرج المغربي حسن بن جلون والممثلة البوركينة آيا كيتا والمنتج جابي خوري والمخرج خيري بشارة الذي تحمل الدورة اسمه.

الحفل رؤية بصرية إهداء من مهندس الديكور فوزي العوامري، وتقديم الإعلامية المغربية وفاء مراس والفنانة ياسمين الهواري، وإخراج مسرحي أحمد مختار، وإخراج تليفزيوني المخرجه المتميزه داليا سالم من قناة نايل سينما.