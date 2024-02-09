خاص- هاجر السراج تكشف موقفها من شخصيتها في " حالة خاصة" في حالة وجود جزء ثاني

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة هاجر السراج موقفها من تجسيد شخصية رام الله مرة أخري في جزء ثاني من “ حالة خاصة” حالة وجوده لافتة إلى أنها توافق في حالة وجود ورق جيد.

تابعت في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج الفني:' حتي الآن مفيش أي أخبار والأمر في أيد شركة الإنتاج لكن أنا كهاجر أحب أعمل الشخصية على حسب الورق".

تصريحات هاجر السراج

قالت الفنانة هاجر السراج، إن شخصية "رام الله " في مسلسل حالة خاصة جذبتها للعب للدور، لافتة إلى أن الاسم من اختيار المؤلف مهاب طارق، وهو أكثر مالفت انتباهها للدور عندما تلقت “الاسكربت ”.



وتابعت خلال تصريحات صحفية: "عندما قرأت الاسم دفعني الفضول لمزيد من الشغف للتخيل وإتقان الشخصية والتعرف على جوانبها خاصة جزئية الشنطة والخريطة المكتوب عليها (رام الله)".

وأوضحت أن كل التفاصيل ساعدتها على فهم الشخصية وهي شخصية مركبة وهو ما دفع الجمهور لعدم فهم ماذا تريد بداية من مقابلتها نديم في المكتب ورغبتها في مساعدته ليس من باب الشفقة لكن لأن ذكاء نديم جذبها وكانت تنهر "عز" حتى لا يسخر منه.



وقالت في ختام حديثها: " أنا سورية الأصل وهذا ساعدني، على الاقتراب بشكل أكبر من الشخصية وفهم أبعادها جيدا.

حالة خاصة

يعتبر مسلسل حالة خاصة من أكثر المسلسلات المصرية المميزة، ويود العديد من المتابعين التعرف على أحداث مسلسل حاله خاصه الحلقة 9 و10 وقد تم التوضيح بأن المسلسل تمتع بالعديد من الاحداث الشيقة للغاية، وقد تم مناقشه قضية هامة في المسلسل وهي قضية التوحد والأشخاص المصابين بهذا النوع من المرض