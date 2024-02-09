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بسبب جيهان.. شام الذهبي ابنة أصالة تتصدر التريند

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب جيهان.. شام الذهبي ابنة أصالة تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة لها برفقة ابنتها جيهان.

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سبب تصدر شام الذهبي ابنة أصالة التريند

 

ظهرت شام الذهبي، رفقة طفلتها «جيهان»، وهي تحتضنها، وشاركت الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، بعد مرور أكثر من شهر على استقبالها لطفلتها الأولى، وعلقت: "أنا ماما"، تفاعل مع الكثير من المتابعين، وانهالت عليها تعليقات النجوم وجاء تعليق سلمى أبو ضيف: "يا حياتي"، وعلقت الفنانة نور: "بارك الله فيكم"، وإيمان العاصي: "أحلى مامي في الدنيا ماشاء الله"، وجاءت التعليقات كالتالي: «والله وكبرتي وصرتي ماماي»، وأيضا «الله يحميكي ويحفظهالك يا رب».

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ذوق إطلالات شام الذهبي ابنة أصالة

 

تحرص شام الذهبي على مشاركة متابعيها دائما بأبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الكاجوال، تتمتع بذوق راقي في اختيار إطلالاتها وأزيائها فهي تميل إلي البساطة وعدم المبالغة في الملابس والإكسسوارات والمجوهرات التي تظهر بها، تعتمد على تسريحات الشعر البسيطة للغاية، اما المكياج فتختار الصيحات ذات الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.

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معلومات عن طفلة شام الذهبي ابنة أصالة

 

سميت المولوده بهذا الاسم نسبة إلى والدة زوج شام الذهبي وهي السيدة جيهان نظير، خاصة أن الكثير كان يتوقع تسميتها على اسم الفنانة أصالة أو تسميتها «صولا»، ولدت شام طفلتها «جيهان» منذ أسابيع، حيث أعلنت من خلال منشور عبر إنستجرام عن هذا خبر السعيد في 24 ديسمبر الماضي وحينها علقت الفنانة أصالة عبر حسابها الشخصي قائلة: «الحمد الله الذي وهبني حفيدتي الأولى» وتفاعل معها الكثير من النجوم والمتابعين.

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كواليس حمل شام الذهبي ابنة أصالة

 

يذكر ان شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، حريصة منذ بداية الإعلان حملها في شهر يوليو الماضي بشكل غير مباشرعلى مشاركة التغيرات التي تطرأ على جسدها، إذ ظهرت في جلسة تصوير، وحينها ألمحت إلى نوع الجنين معلقة: «يا ترى بنت ولا ولد، أكيد صولا عرفتكم»، وكانت مرتدية فستانا باللون اللبني الخاص الذي يشير إلى أن نوع المولد ذكر، واللون الوردي الخاص بالأنثى.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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