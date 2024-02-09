نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن شام الذهبي ابنة أصالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ظهرت شام رفقة طفلتها «جيهان»، وهي تحتضنها، بعد مرور أكثر من شهر على استقبالها لطفلتها الأولى، وعلقت: "أنا ماما"، تفاعل مع الكثير من المتابعين، وجاءت التعليقات كالتالي: «والله وكبرتي وصرتي ماماي»، وأيضا «الله يحميكي ويحفظهالك يا رب».

بعد تصدرها التريند يعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة..

من هي شام الذهبي؟

ولدت شام الذهبي في العاصمة السورية دمشق 3 أغسطس عام 1992م، الابنة الكبرى للفنانة السورية أصالة نصري، لديها أخ من والدها وهو خالد الذهبي، ولديها أيضًا أخان غير شقيقين هما آدم وعلي طارق العريان، في عام 2005 انتقلت شام للعيش مع والدتها في مصر بعد انفصال والديها، حصلت على الجنسية المصرية بعد أن تزوجت من زوجها الأول أحمد محمد جوهر عبد القادر المصري الجنسية، أكملت شام دراستها في – لندن – وحصلت على شهادة الدكتوراه في الكيمياء، تعمل كطبيبة جلدية وخبيرة في مجال التجميل والعناية بالبشرة، وقد أسست مركزًا متخصصًا في مجال الصحة والجمال اسمه “Dao Derma”.

تطور شكل شام الذهبي

كانت شام الذهبي منذ مراهقتها تعاني من الوزن الزائد، وكانت تبدو ممتلئة من خلال صورها التي تظهر فيها مع والدتها، إلا أنها قامت باتباع نظام غذائي صارم بالإضافة إلى ممارسة الرياضة لتستعيد رشاقتها، ونجحت بذلك وظهرت بجسم رشيق، اليوم تبدو شام فاشينيستا في إطلالاتها التي تشارك فيها متابعيها على انستغرام، وتبدو في غاية الرشاقة.

مسيرة شام الذهبي المهنية

استطاعت شام الذهبي أن تصنع لنفسها نجاح ومكانة مميزة، وجاء ذلك لكونها من النساء المجتهدات، فهي من خبيرات التجميل ذات الشهرة الواسعة في مصر، تمتلك مركزًا متخصصًا للتجميل وهذا المركز لاقى شهرة كبيرة جدًا، واستطاعت من خلاله أن تثبت كفاءتها الكبيرة، تعتبر طبيبة جلدية وخبيرة تجميل حيث حصلت على اختصاص الكيمياء، تمتلك عيادة “Dao Derma”، تتخصص هذه العيادة بالتجميل والاعتناء بالبشرة.

