نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تعرف على عدد زيجات شام الذهبي ابنة أصالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ظهرت شام رفقة طفلتها «جيهان»، وهي تحتضنها، بعد مرور أكثر من شهر على استقبالها لطفلتها الأولى، وعلقت: "أنا ماما"، تفاعل مع الكثير من المتابعين، وجاءت التعليقات كالتالي: «والله وكبرتي وصرتي ماماي»، وأيضا «الله يحميكي ويحفظهالك يا رب».

عدد زيجات شام الذهبي ابنة أصالة

يتساءل العديد من المتابعين عن حياة شام الذهبي الشخصية وعدد زيجاتها، هم 3 رجال التي ارتبطت بهم، تزوجت مرتان خلال حياتها، وكانت قد مرت أيضا بتجربة خطوبة لكنها لم تستمر لوقت طويل.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية عدد زيجات شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة..

الزواج الأول لشام الذهبي

تزوجت شام الذهبي في عام 2014 من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر بعد قصة حب طويلة، وهو أحد أكبر تجار المجوهرات في مصر وكانت في حينها تبلغ من العمر 22 عام، واستمر زواجهما لمدة أربع سنوات، حيث أعلنت عن انفصالها في عام 2018.

خطوبة شام الذهبي

أعلنت شام خطوبتها من الطبيب المصري معتز نصير في عام 2020، حيث تعرف عليه من خلال عملها، وهو طبيب أخصائي في التجميل والليزر إلا أن خطبتهما لم تدم طويلًا، وتم الإعلان عن الانفصال في نفس العام.

الزواج الثاني لشام الذهبي

يذكر أن شام الذهبي احتفلت في 25 مارس الماضي، بزفافها على رجل الأعمال المصري أحمد هلال، المسؤول عن إدارة مجموعة من المتاجر التي تختص في بيع الأدوات المنزلية ومواد التنظيف في مصر، كما أنه عضو في مجموعة هلال للمقاولات الصناعية، في حفل شهد حضورا ضخما بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وخضعت شام لجلسة تصوير بصحبة عريسها أحمد هلال، وهي بفستان الزفاف، وتم تداول صورًا من استعدادات شام لحفل الزفاف، قد أعلن أحمد هلال وشام الذهبي خبر خطبتهما في شهر أكتوبر من عام 2021م.

من هي شام الذهبي؟

ولدت شام الذهبي في العاصمة السورية دمشق 3 أغسطس عام 1992م، الابنة الكبرى للفنانة السورية أصالة نصري، لديها أخ من والدها وهو خالد الذهبي، ولديها أيضًا أخان غير شقيقين هما آدم وعلي طارق العريان، في عام 2005 انتقلت شام للعيش مع والدتها في مصر بعد انفصال والديها، حصلت على الجنسية المصرية بعد أن تزوجت من زوجها الأول أحمد محمد جوهر عبد القادر المصري، أكملت شام دراستها في – لندن – وحصلت على شهادة الدكتوراه في الكيمياء، تعمل كطبيبة جلدية وخبيرة في مجال التجميل والعناية بالبشرة، وقد أسست مركزًا متخصصًا في مجال الصحة والجمال اسمه “Dao Derma”.