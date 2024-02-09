نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الهجوم عليه بسبب فلسطين.. محمد رمضان "قولت فلسطيني وبلادنا نور عيني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار الفنان محمد رمضان جدلًأ واسعًا في الآونة الأخيرة بعد طرح أحدث أعماله الغنائية "عربي"، تريو عالمي يجمعه لأول مرة مع الرابر الأمريكي الشهير فيوتشر Future والمغني العالمي Massari مساري.

فقد تداولت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم عدم ذكر محمد رمضان اسم دولة فلسطين الشقيقة بعد طرحه أغنية "عربي"، ونشر رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” ليكشف من خلاله تلك الشائعات المنتشرة منذ إصداره الأغنية حيث علق قائلًا: “برد على بعض تعليقاتكم على أغنية عربي على قناتي للشباب اللي بتقول إني مذكرتش كلمة فلسطيني، لا طبعا قولت فلسطيني وبقول مصر نور عيني، عراقي فلسطيني بلادنا كتير سامحوني".

وتابع رمضان قائلًأ:" فأنا قولت بلادنا كتير سامحوني كمان لأن في بعض الدول مقدرتش أقولها وبيربطنا بيهم عروبة ودم واحد زي موريتانيا وجيبوني.. لكن بقيت الدول جمعتهم الحمد لله وسعيد بالمشاركة مع فيوتشر ومساري وبشكر منتج الأغنية لأنه راجل ذو أصول عربية وبيحبنا جدا وثقه في الله نجاح".

تفاصيل أغنية “عربي”

وتعد أغنية عربي أول تريو غنائي يجمع بين النجوم الثلاثة العالميين في كليب واحد تم تصويره في شيكاغو وميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت إدارة المخرج Juan Felipe Velasquez، من إنتاج يونيفرسال ارابيك ميوزيك.

تفاصيل أغنية “عربي”

كما شارك في تنفيذ الأغنية أسماء بارزة في عالم إنتاج الموسيقى عالميًا، فكتب كلماتها بجانب ومحمد رمضان كل من Nayvadius DeMun Wilburn ومصطفى حدوتة وFarghaly Blax. في حين كان التوزيع الموسيقيّ مع كل من مساري وScott Storch وMartin Adium Sinotte الذي نفّذ أيضًا الميكس والماسترينج.