نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تعرف على مسيرة شام الذهبي المهنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ظهرت شام رفقة طفلتها «جيهان»، وهي تحتضنها، بعد مرور أكثر من شهر على استقبالها لطفلتها الأولى، وعلقت: "أنا ماما"، تفاعل مع الكثير من المتابعين، وجاءت التعليقات كالتالي: «والله وكبرتي وصرتي ماماي»، وأيضا «الله يحميكي ويحفظهالك يا رب».

مسيرة شام الذهبي المهنية

استطاعت شام الذهبي أن تصنع لنفسها نجاح ومكانة مميزة، وجاء ذلك لكونها من النساء المجتهدات، فهي من خبيرات التجميل ذات الشهرة الواسعة في مصر، تمتلك مركزًا متخصصًا للتجميل وهذا المركز لاقى شهرة كبيرة جدًا، واستطاعت من خلاله أن تثبت كفاءتها الكبيرة، تعتبر طبيبة جلدية وخبيرة تجميل حيث حصلت على اختصاص الكيمياء، تمتلك عيادة “Dao Derma”، تتخصص هذه العيادة بالتجميل والاعتناء بالبشرة.

ذوق إطلالات شام الذهبي ابنة أصالة

تحرص شام الذهبي على مشاركة متابعيها دائما بأبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الكاجوال، تتمتع بذوق راقي في اختيار إطلالاتها وأزيائها فهي تميل إلي البساطة وعدم المبالغة في الملابس والإكسسوارات والمجوهرات التي تظهر بها، تعتمد على تسريحات الشعر البسيطة للغاية، اما المكياج فتختار الصيحات ذات الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.

من هي شام الذهبي؟

ولدت شام الذهبي في العاصمة السورية دمشق 3 أغسطس عام 1992م، الابنة الكبرى للفنانة السورية أصالة نصري، لديها أخ من والدها وهو خالد الذهبي، ولديها أيضًا أخان غير شقيقين هما آدم وعلي طارق العريان، في عام 2005 انتقلت شام للعيش مع والدتها في مصر بعد انفصال والديها، حصلت على الجنسية المصرية بعد أن تزوجت من زوجها الأول أحمد محمد جوهر عبد القادر المصري الجنسية، أكملت شام دراستها في – لندن – وحصلت على شهادة الدكتوراه في الكيمياء، تعمل كطبيبة جلدية وخبيرة في مجال التجميل والعناية بالبشرة، وقد أسست مركزًا متخصصًا في مجال الصحة والجمال اسمه “Dao Derma”.

عدد زيجات شام الذهبي ابنة أصالة

يتساءل العديد من المتابعين عن حياة شام الذهبي الشخصية وعدد زيجاتها، هم 3 رجال التي ارتبطت بهم، تزوجت في عام 2014 من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر بعد قصة حب طويلة، وهو أحد أكبر تجار المجوهرات في مصر وكانت في حينها تبلغ من العمر 22 عام، واستمر زواجهما لمدة أربع سنوات، حيث أعلنت عن انفصالها في عام 2018، ثم أعلنت شام خطوبتها من الطبيب المصري معتز نصير في عام 2020، حيث تعرف عليه من خلال عملها، وهو طبيب أخصائي في التجميل والليزر إلا أن خطبتهما لم تدم طويلًا، وتم الإعلان عن الانفصال في نفس العام، اخيرا احتفلت في 25 مارس الماضي، بزفافها على رجل الأعمال المصري أحمد هلال، المسؤول عن إدارة مجموعة من المتاجر التي تختص في بيع الأدوات المنزلية ومواد التنظيف في مصر، كما أنه عضو في مجموعة هلال للمقاولات الصناعية، في حفل شهد حضورا ضخما بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.