نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيفاء وهبي في صدارة "يوتيوب" بسبب "وصلتلها" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانه هيفاء وهبي تريند تطبيق الفيديوهات يوتيوب بأحدث أعمالها الغنائية "وصلتلها"، وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات الغنائية حيث تخطت الأغنية الـ 8 مليون مشاهدة، على موقع يوتيوب، واحتلت المركز العاشر، من كلمات محمود عبدالله، ألحان الراحل محمد النادي، توزيع موسيقي نور، ميكس وماستر سليمان دميان.



كلمات الأغنية

وصلتلها

خلاص وضمنتها فصفّك

فرُحت راكنها فوق رفّك

تجيلك هي وانت اللي بقيت بتروح

بتهملها

عشان هي عليك باقية

فاكرها ضعيفة مش لاقية

نسيت انك وصلتلها بطلوع الروح

فخُد بالك دي قادرة تغيب

وزي ما ماسكة فيك هاتسيب

وتبعد عادي وتعاندك

وما يكونلاكشي فيها نصيب

لو المعلومة دي ناقصاك

أديها خلاص بقت عندك

فخُد بالك دي قادرة تغيب

وزي ما ماسكة فيك هاتسيب

وتبعد عادي وتعاندك

وما يكونلاكشي فيها نصيب

لو المعلومة دي ناقصاك

أديها خلاص بقت عندك

ندهتلها

وبعد ما بَيِّنِت شوقها

لقت إيدك بتخنقها

وكُنت زمان بتحضنها بنفس الإيد

عملتلها

من هي الفنانة هيفاء وهبي ؟

هي فنانة استعراضية لبنانية، خاضت هيفاء طريق طويل حتى تصل إلى ما هي عليه الآن وسلكت طريق الموضة والتمثيل والغناء حتى الإعلانات، شاركت في بداياتها بمسابقة ملكة جمال جنوب لبنان وعملت كعارضة أزياء وموديل في العديد من الفيديو كليبات، كما قدمت العديد من الأغاني الضاربة التي وصفها الجمهور في البداية بالجراءة ولكن في نفس الوقت ساعد لحنها الخفيف وبساطتها في حفظها بذاكرة الجمهور، وما لا يعرفه البعض عنها إنها شاركت في السادسة عشر من عمرها بمسابقة ملكة جمال الجنوب في لبنان وفازت باللقب في عام 1992. بعد ذلك انطلقت في مسيرتها المهنية حيث عملت بدايةً كعارضة أزياء

واكتسبت شهرة واسعة في الوطن العربي. كما صوّرت بعض الإعلانات التجارية منهم إعلان "مكرونة" كما أطلقت في عام 2002 أول ألبوم غنائي بعنوان "هو الزمان" الذي كان من المفترض أن تكون أغنية "أقول أهواك" ولكن كان لشركة روتانا رأي آخر وقررت إصداء ألبوم كامل لهها، وصورت هذة الأغنية مع المخرج اللبناني سليم ترك على طريقة فيديو كليب. حيث أحدث الكليب ضجة كبيرة وأثار آراء النقاد والصحفيين بسبب رقصها الاستعراضي وأزيائها المثير، ولم تكتفي هيفاء بالغناء والرقص الاستعراضي بل شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية وحققت نجاحًا كبيرًا، ولا سيما في فيلمي دكان شحاتة وحلاوة روح.



آخر أعمال هيفاء وهبي

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي فيلم “رمسيس باريس” وتدور أحداثه في إطار كوميدى ويشارك في بطولته هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، وأوس أوس،جومانا مراد، ومصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج ريمون رمسيسوأحمد خالد موسى