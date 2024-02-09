نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عاشور يتصدر تريند يوتيوب بأغنية "هيجيلي موجوع" ويحتل المركز الـ 19 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر المطرب تامر عاشور، تريند موقع الفيديوهات “يوتيوب” بأحدث أعماله الغنائية "هيجيلي موجوع" واحتلت المركز التاسع عشر في المحتوى الرائج على اليوتيوب.

والأغنية من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، ومكس وماستر صفر.

كلمات أغنية هيجيلي موجوع



ومن كلمات الأغنية: هيجيلي موجوع.. دموعه ف عينه تعبان

‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان

‎هيجيلي ويشوف.. ساعتها انا ناوي على إيه

‎هيجيلي بالخوف.. باين ف كلامه وعينيه

‎هيشوف وش تاني منّي ياريت مايشوفوش

‎معقول لما يجي بعد أذاه ما اوجعوش

‎ده انا ناوي لو فاق.. ماسيبش كلام ماقولهوش

‎هيغيب يروح فين.. فيه مين ناس راحو وماجوش

‎مسكين وغلبان..

‎قالولي بعديك خلاص ضاع

‎اة ياعيني عشمان.. قولوله خلصانة

‎ب وداع

‎وهيجي ويروح.. لكن ع الفاضي

‎ومفيش

‎الصورة بوضوح.. بقت بيموت وانا بعيش

حفل تامر عاشور في الكويت

جدير بالذكر إنه يستعد تامر عاشور يوم 1 مارس المقبل لإحياء حفلًا غنائيًا على المسرح المكشوف بحديقة الشهيد ليعيش الجمهور على وقع الأنغام الرومانسية تجربة فريدة من نوعها.

تأتي هذه الحفلات بالتزامن مع احتفال الكويت بالأعياد الوطنية، حيث أعرب منظم الحفل عن سعادته بالتعاون المثمر مع حديقة الشهيد متمثلة في مراقب مركز حديقة الشهيد نشامي القعود، حيث تلاقت الرغبة حول تنظيم حدث فني فريد الهدف منه مشاركة أهل الكويت والمقيمين فيها الاحتفاء بالأعياد الوطنية وإدخال البهجة والسرور عليهم.

وأكد حرصه على ظهور نجوم الحفلين بأفضل صورة من ناحية الديكورات والمؤثرات الصوتية والتجهيزات التقنية والفنية للمسرح، لافتا إلى ان الفترة المقبلة ستشهد الكشف العديد من المفاجآت المقرر أن يشهدها الحفل.

آخر أعمال تامر عاشور



يذكر أن عاشور، طرح مؤخرًا أغنية بعنوان «عديت»، عبر صفحته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» والتي تعاون فيها مع الشاعر تامر حسين، وألحان غريب وتوزيع توما.

كلمات أغنية «عديت»

عديت جنبى اتمنيت، ربى يجمعنا وتبقى شريكى ف حضن وبيت، ذهول حالة ذهول، قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول، مستنى ايه بقى، قلبي خلاص لقا، اللى أنا نفسى أهنن فيه، واللى اداديه كده، ايه الضحكة دى ايه ده، جنانى بيك عدى الخيال، إفتح قوسين، وأكتبنى معجب حاله حال.