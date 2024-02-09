""عرب السويركي، دباح".. أحمد العوضي وسط العشوائيات يروج لـ "حق عرب"

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان أحمد العوضي، تصوير مشاهده بمسلسله "حق عرب" يعد أبرز الأعمال التي تقدم الدراما الشعبية والمقرر طرحه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2024، وشارك صورة له من كواليس مسلسله الجديد عبر صفحته الرسمية.

ونشر أحمد العوضي صوره له من كواليس المسلسل وسط العشوائيات عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق عليها قائلًا: "عرب السويركي حق عرب، دباح إن شاء الله".

مسلسل "حق عرب"



مسلسل "حق عرب" يعد أبرز الأعمال التي تقدم الدراما الشعبية خلال الماراثون الرمضاني، وتدور أحداث في إطار شعبي أكشن فى منطقة الجمالية حول عرب السويركى، من خلال الصراع بين أبطال العمل، ويجسد أحمد العوضي شاب يعيش في منطقة شعبية ويعمل في مصنع أخشاب تملكه شخصية تجسدها الفنان رياض الخولي، مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسي في إطار شعبي، حيث يتعرض خلالها “العوضي" لبعض المواقف التي تغير مجرى حياته، خاصة بعد إنقاذ مالك المصنع "رياض الخولي" من حادث تكشفه الأحداث.



أبطال مسلسل "حق عرب"



مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.