نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميرنا وليد تستكمل مشاهدها في "الورقة الثالثة" عقب الإنتهاء من "تعويذة رشيدة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت الفنانة ميرنا وليد إستكمال العرض المسرحي "قمر الغجر" الذي يعرض حاليا على خشبة مسرح البالون بالعجوزة، وكانت ميرنا وليد إتفقت مع إدارة المسرح برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ومخرج العرض دكتور عمرو دوارة، على أنها سوف تترك العرض المسرحي "قمر الغجر" بعد إتمام 30 ليلة عرض والتي من المقرر أن تنتهي الإثنين القادم.

ولكن في ظل ضيق الوقت تم عقد اجتماع ضم الفنان أحمد الشافعي رئيس قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية، والمخرج دكتور عمرو دواره، والفنانة ميرنا وليد وتم الإتفاق على إستكمال العرض لمدة 15 يوما أخرى.

تفاصيل مسرحية "قمر الغجر":

مسرحية "قمر الغجر" بطولة ميرنا وليد، علاء حسني، آمال رمزي، سيف عبدالرحمن، حسان العربي، فتحي سعد، وفاء السيد، بوسي الهواري، وكوكبة أخرى من الممثلين.. إضاءة أبو بكر الشريف الحان وتوزيع أحمد الناصر أشعار سعيد شحاته إستعراضات محمد زينهم تأليف وإخراج دكتور عمرو دوارة.

أعمال ميرنا وليد القادمة:

بعدها تنتهي ميرنا وليد من تصوير الجزء المتبقي لها في مسلسل "تعويذة رشيدة" الذي توقف تصويره لانشغال ميرنا وليد بالعرض المسرحي قمر الغجر.

تدور أحداث العمل حول شخص يدعى "سلطان" يحمل تعويذة وتنتقل تلك التعويذة لجميع الشخصيات داخل العمل.

مسلسل "تعويذة رشيدة" بطولة ميرنا وليد، سميرة عبدالعزيز، راندا البحيري، عمرو رمزي ومجموعة كبيرة من النجوم ومن إخراج حاتم صلاح الدين.

وتسافر ميرنا وليد إلى العاصمة الفرنسية باريس عقب إنتهائها من تصوير الجزء المتبقي من مسلسل تعويذة رشيدة لتصوير باقي مشاهدها من الفيلم الفرنسي "الورقة الثالثة" وهو الفيلم الذي بدأت ميرنا تصويره خلال العام الماضي ولكن لم يستكمل تصويره بسبب بعض المشاكل التي مر بها الفيلم.

ميرنا وليد

تجسد ميرنا وليد خلال فيلم الورقة الثالثة دور قاتلة حيث تدور أحداث العمل حول تدبير جريمة قتل من أجل الصراع على الميراث.

فيلم "الورقة الثالثة" من تأليف سارة شولح البطولة من مصر ميرنا وليد، ومحمود جلال، وأحمد فوزي، ومن تونس فراس الجميلي، ومن سوريا فادي بطل، والفرنسي Jeanne Siclier وGabriel Gaviotta، والفيلم من إخراج منى خضري، وإنتاج شركة demo الفرنسية.

آخر أعمال ميرنا وليد:

ويذكر أن آخر أعمال ميرنا وليد هو مسلسل قيد عائلي الذي عرض عام 2019، وشارك في بطولته مجموعة من النجوم أبرزهم صلاح عبدالله، عزت العلايلي، ميرفت امين، بوسي، ومجموعة كبيرة من النجوم الشباب ومن إخراج تامر حمزة.