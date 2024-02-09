انت الأن تتابع خبر نور الغندور تعايد نادين نجيم بعيدها الـ40 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عايدت الممثلة المصرية، نور الغندور، صديقتها الممثلة اللبنانية، نادين نسيب نجيم بمناسبة عيد ميلادها الـ40، الذي صادف الأربعاء السابع من شهر فبراير (شباط) الحالي.



وشاركت الغندور، صورة برفقة صديقتها نادين نجيم، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وعلقت: يوم ميلاد سعيد أيتها الروح الجميلة.



أما خطيب الممثلة اللبنانية، رجل الأعمال ناريغ ناربيكيان، فقد أقام لها حفلة جمع فيها كل أصدقائها للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.



وشاركت نادين متابعيها، صوراً من الاحتفال الذي أقامه لها ناريغ، وظهرت فيها وهي تقطع قالب الحلوى الكبير المؤلف من عدة طبقات، والذي يتميز بأول أحرف من اسمها واسم والدها واسم عائلتها.



وشكرت نادين ناريغ على المفاجأة، وكتبت: شكراً حبيبي على هذه المفاجأة.



كما وثقت نادين احتفالها، بمقطع مصور ظهرت خلاله إلى جانب طفليها "جوفاني وهيفين"، وهما يغنيان لها.



وشاركت نادين فيديو أجواء الاحتفال بعيد ميلادها، وما تضمنه من غناء وتبادل للأحضان مع طفليها، على حسابها الرسمي في "إنستغرام".



وظهر أمام الفنانة العديد من قوالب الحلوى التي غلب عليها اللون "الأحمر"، مصحوبة برموز تعبيرية على شكل "قلب"، معربة عن حبها العميق لطفليها، وسط أمنياتها أن تبقى إلى جانبهما طوال العمر.



وقالت نادين في تعليقها: الله يخليلي ياكم يا حياتي، وعمري انتو ويعطيني العمر وظلني حدكم .