انت الأن تتابع خبر ياسمين صبري تنشر الإعلان الأول لمسلسلها رحيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري جمهورها، عبر حسابها في "إنستغرام" البوستر الأول لمسلسلها المنتظر "رحيل"، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل .



وظهرت ياسمين في البوستر وهي واقفة أمام المرآة بملابس بالية، بينما انعكاسها يتمثل بامرأة غنية ترتدي فستانًا أنيقًا باللون الأحمر، وملامح القوة تغزو تفاصيل وجهها.



وتساءل الكثيرون عن طبيعة الدور الذي ستقوم ياسمين بتأديته في العمل، فهل ستجسد دور شقيقتين توأم، أم امرأة تعيش شخصية ازدواجية، أم امرأة تعاني الفقر وتسعى لتحقيق الثراء؟



وكان من بين التعليقات: أختين توأم بيتخانقوا على الميراث؟ وأضافت أخرى: أتمنالك النجاح وشكله بيعبر عنك الأولى بنت فلاحين، والثانية بنت الحسب والنسب وشكلهم اتفرقوا وهما صغيرتين.



كشفت بعض التقارير أن العمل يدور حول فتاة شعبية تنتمي إلى عائلة من الطبقة المتوسطة، وتواجه العديد من المواقف والتحديات الأسرية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.



يتألف المسلسل من 15 حلقة، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج إبراهيم فخر، فيما لم يتم الكشف عن أسماء النجوم المشاركين فيه.



يعد مسلسل "فرصة ثانية" آخر الأعمال الرمضانية التي شاركت فيها الفنانة ياسمين صبري عام 2020، وأدت خلاله بتجسيد شخصية "ملك" التي تخوض العديد من التحديات بعد خيانة "زياد" لها، تعرضت لفقدان الذاكرة جراء وقوعها في حادث مؤلم، وتطورت الأحداث حتى وصولها إلى مشاهد النهاية.



وشارك ياسمين في بطولة المسلسل: آيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، أشرف زكي، نهال عنبر، إدوارد، عمر الشناوي، هبة عبد الغني، عبير فاروق وغيرهم .