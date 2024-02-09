انت الأن تتابع خبر محمد رمضان يطلق عربي برفقة مساري وفيوتشر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر الفنان المصري، محمد رمضان، أغنيته الجديدة، بعنوان "عربي" والذي يقدمها تريو مع الرابر الأميركي فيوتشر والمغني اللبناني العالمي مساري.



الأغنية الجديدة تعتبر أول تريو يجمع بينهم في كليب واحد تم تصويره في شيكاغو وميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، من إخراج Juan Velasque Felipe، ومن كلمات كل من محمد رمضان وNayadius DeMun Wilburn ومصطفى حدوتة وFarghaly Blax، وتوزيع كل من مساري Martin Adium Sinotte Scott Store الذي نفّذ الميكس والماسترينغ.



وجاء ضمن الكلمات: سعودي وكويتي بحريني سوري لبناني أردني، مصر نور عيني عراقي فلسطيني، بلادنا كتير سامحوني، عماني قطري إماراتي ليبي تونسي جزائري يمني سوداني، العربي عليا غالي ومش هنسى المغربي.



وحرص رمضان طيلة الفترة الماضية على الترويج للأغنية، إذ شارك مقطعا مصورا وهو يغنيها، مستذكرا كل البلاد العربية، وأرفقه بتعليق تمنى خلاله أن يبقى الخير موجودا في بيت كل عربي.



وتأتي أغنية "عربي" الجديدة في وقت يعيش فيه الفنان محمد رمضان انتعاشة فنية، تزامنا مع مشاركته في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.



وسيلتقي الجمهور أيضا في حفل الختام، بجانب اختياره رسميا ليكون سفيرا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم .