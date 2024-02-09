انت الأن تتابع خبر يحيى الفخراني يبكي بسبب زوجته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الفنان المصري يحيى الفخراني، عن سبب بكائه وتأثره الشديد في حفل توقيع زوجته الدكتورة لميس جابر كتابها "حدوتة ع الماشي"، الذي أقيم قبل أيام.



وأكد الفخراني بمداخلة هاتفية في برنامج "مساء الـdmc" الذي تقدمه إيمان الحصري، شعوره بالامتنان لزوجته في تلك اللحظة، وتحملها الكبير له، على حد تعبيره.



وقال الفخراني إنه يجد نفسه محظوظا جدًّا، ويحظى بحب الله حتى وضعها في طريقه، واصفاً إياها بالزوجة الصالحة، مضيفا: أنا شايف إن اللي ربنا بيحبه، بيرزقه بزوجة صالحة، تكون بتحبه لوجه الله.



وأضاف الفخراني أن أكبر نعمة يحصل عليها الإنسان هو الحب اللامشروط من الزوجة، فالحب هو عطاء والمرأة الصادقة تقدم الحب بشكل لا متناه.



وأعرب عن فخره الكبير بها وبالكتاب الذي أصدرته، لافتاً إلى أنها كتبته بحب شديد ووصل إلى جمهورها بحب أكبر، معلقاً: أنا سعيد بالكتاب عشان أولادي وأحفادي بيستفيدوا منه.. وكتبته بحب بشكل غير جاف.



وأشار الفخراني إلى أنه يأخذ رأي زوجته دائماً في أعماله، لأنها تملك وجهة نظر مختلفة، وتركز في المحتوى العام الذي يقدمه المسلسل، وهو بدوره يحرص على قراءة كتاباتها بشكل دائم ويرى نفسه محظوظا في ذلك .