نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آمال ماهر مطلوبة على جوجل بعد استضافتها في "الحكاية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة آمال ماهر تريند جوجل مصر بعد استضافتها في برنامج “الحكاية” مع الاعلامي عمرو أديب.

وقالت أمال ماهر، إنها حققت نجاحات مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، وعلاقتها معه جيدة، وقد تشهد الفترة المقبلة أعمال ونجاحات أخرى بالتعاون مع المستشار تركي آل الشيخ.

وأشارت ماهر، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنها لا تمانع من المشاركة في حفلات موسم الرياض، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته حفلات موسم الرياض، لافتة إلى أنها لن تقدم تترات أي مسلسلات للموسم الرمضاني 2024.

وأضافت المطربة أمال ماهر، موجهة رسالة لجمهورها، "أنا بخير اطمنوا، أنا قليلة الظهور ولكن هكون معاكم أكتر الفترة المقبلة".

وعن قلق الجمهور عليها الفترة الأخيرة، أضافت، "أنا بخير، وما تردد عني أني مخطوفة ومسجونة مجرد شائعات"، لافتة إلى ان مرضها تسبب في تأخر ظهورها للرد على هذه الشائعات، منوهة بأنها أصيبت بفيروس كورونا 3 مرات ومناعتها كانت ضعيفة، معلقة: “لو كنت طلعت في وقتها كان الناس هتقول عليا متعذبة.. لإن شكلي كان تعبان جدا من كورونا”.

قالت المطربة أمال ماهر، إنها حاولت تقديم موضوعات جديدة في ألبومها الجديد مثل العلاقة بين الأصدقاء، موجهة التحية إلى كل الفريق الذي تعاون معها في أغنيات الألبوم.