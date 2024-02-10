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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- "هتشوفوني في موسم الرياض".. آمال ماهر تطلق مفاجأة لجمهورها وتؤكد على نجاحاتها مع تركي آل شيخ..أطلقت النجمة آمال ماهر عدد من التصريحات الهامة بشأن مشاركتها في فعاليات موسم الرياض 2024، وذلك أثناء حلولها في ضيافة الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة قناة MBC مصر، وتحدثت آمال ماهر خلال هذا اللقاء عن تعاونها السابق مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة الترفيهية في المملكة العربية السعودية، وأكدت على تحقيقهم النجاح لسنوات طويلة.

وأعربت الفنانة آمال ماهر عن سعادتها الكبيرة بتعاونها مع المستشار تركي آل الشيخ في أعمالهما الغنائية السابقة، والتي حققت نجاحا كبيرًا في مصر والوطن العربي، وأكدت على عودة التعاون بينهم مجددًا حيث قالت: " أنا والمستشار تركي آل الشيخ بيننا نجاحات فنية كبيرة جدا، وإن شاء الله هيكون في أعمال وتعاون بيننا تاني".

عاجل- "هتشوفوني في موسم الرياض".. آمال ماهر تطلق مفاجأة لجمهورها وتؤكد على نجاحاتها مع تركي آل شيخ

تصريحات آمال ماهر

وأطلقت النجمة آمال ماهر مفاجأة لجمهورها حيث أعلنت عن مشاركتها في فعاليات موسم الرياض، وأشادت آمال ماهر بالطفرة الفنية التي حدثت في المملكة العربية السعودية حيث قالت: "أنا كمصرية عربية فخورة باللي حصل ده في المملكة، بيهتموا بأدق التفاصيل، حاجة كدة شبه هوليود، وبشوف كل الحفلات، وعاجبني جدا تركيبات الفنانين في الحفلات، وإن شاء الله قريب ممكن يكون ليا حفلات في موسم الرياض".

أخر أعمال آمال ماهر

أصدرت آمال ماهر في شهر سبتمبر الماضي من عام 2023 اليوم بعنوان أنا كويسة، وتم صدور هذا الألبوم بعد فترة غياب طويلة دامت لمدة ثلاث سنوات، حيث كان آخر عمل غنائي لها هو تتر مسلسل مسلسل ليه لا 1 اوالذي تم عرضه في عام 2020 وحملت هذه الأغنية عنوان "اللي قادرة" وحقق نسب مشاهدة عالية منذ طرحها.



وقبل طرح ألبوم أنا كويسة اغلق حساب آمال ماهر الرسمي على موقع يوتيوب، لذلك اضطرت لإنشاء حساب جديد وطرحت عليها أغاني الألبوم، وحققت هذه الأغاني نسب مشاهدة عالية، نظرًا لاشتياق الجمهور لعودة آمال ماهر إلى الساحة الغنائية.

تفاصيل ميني ألبوم أنا كويسة لـ آمال ماهر

ونشرت آمال ماهر ألبومها المكون من 5 أغاني، وجاءت على النحو: أغنية أنا كويسة، أغنية صاحبة عمري، أغنية كسبتوا الرهان، أغنية الحكاية في مشهدين، أغنية أنا الحب، بشكل حصري على إحدى المنصات الغنائية، ثم على حسابها الرسمي الجديد على موقع الفيديوهات يوتيوب.

واحتفلت آمال ماهر، بنجاح ألبوم أنا كويسة من خلال منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك بعد تحقيق الأغنية التي تحمل اسم الألبوم مليون مشاهدة في أقل من 24، وكتبت: شكرا ليكم كلكم، أنا كويسة وصلت 1 مليون مشاهدة في 24 ساعة على الـ YouTube والـ Facebook وده طبعا بفضلكم أنتم ودعمكم ليا دايما.