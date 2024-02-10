انت الأن تتابع خبر ميريام فارس الوجه الإعلاني لماركة Aldo والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الفنانة اللبنانية ميريام فارس أنها ستكون الوجه الإعلاني لمجموعة أحذية خاصة بشهر رمضان ستطرحها ماركة Aldo للملابس والأحذية، تحت عنوان Ramadan ALDO.



ونشرت المغنية اللبنانية البرومو الترويجي للحملة في صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، كاشفة أنها ستنطلق في الأسواق يوم 15 فبراير (شباط) الحالي، لتكون بمتناول الجميع .

وأضافت ميريام بتعليقها على الفيديو: قضيت وقتاً ممتعاً في تصوير الحملة، لا أستطيع الانتظار حتى أكشف عن الحملة. المجموعة برّاقة وساحرة ومثالية لهذا الموسم.

وأطلت ميريام في الإعلان الترويجي بفستان أزرق طويل مع أكمام طويلة، ونسقت معه حذاءً لماعاً .

تجدر الإشارة إلى أن التعاون بين ميريام وAldo هو الأول بينهما، وربما سيثمر قريباً عن مجموعة تعاونات في إعلانات الأحذية والإكسسوارات الخاصة بالماركة العالمية.

وسيتم الكشف عن مجموعة الأحذية التي ستكون مستوحاة من اللوك الرمضاني الأسبوع المقبل. وغالبيتها ستكون مريحة للمرأة وتتناسب مع الستايل الذي تعتمده في شهر رمضان، أي من ناحية العباءات والأثواب الطويلة .