موسم رمضان 2024 على MBC: تعرّف على باقة المسلسلات الحصرية ونجوم الشاشة العربية

القاهرة - محمد ابراهيم - من أجل الإثارة والتشويق تستعرض MBC باقة مذهلة من مسلسلات رمضان 2024 مع مجموعة من ألمع نجوم الشاشة العربية. تفتح القناة أبوابها بشكل واسع لاستقبال المسلسلات المصرية، والسورية، والخليجية في موسم رمضان القادم. سنستعرض في هذا المقال نظرة شاملة على المسلسلات المتنوعة والمثيرة التي ستكون جزءًا من هذا الموسم الرائع، مع إلقاء الضوء على النجوم والقصص الفريدة التي ستأخذ المشاهدين في رحلة ترفيهية ممتعة.

مسلسلات رمضان 2024 على ام بي سي مصر

تهتم ام بي سي مصر بعرض المسلسلات الحديثة لأكبر النجوم عبر شاشتها لذلك يمكنك الاستمتاع باروع الأوقات أمام المسلسلات الحديثة 2024 لرمضان هذا العام وسوف نعرض بعض هذه المسلسلات ومواعيدها.

مسلسل الكوبرا رمضان 2024

مسلسل الكوبرا أحد المسلسلات الشهيرة التي تدخل سباق المسلسلات في رمضان 2024 فهو من بطولة محمد عادل امام ومنه فضالي وهشام اسماعيل وعلاء مرسي وقصه المسلسل تدور حول صاحب ورشه لاصلاح السيارات أو ميكانيكي يعمل طوال النهار ولكن سرعان ما يواجه العديد من المعاقبات في حياته ويتعرض لأزمات مالية وأزمات إنسانية كثيرة ويتعرض لمواقف وصراعات بين الخير والشر ويتميز مسلسل المسلسل بأنه من المسلسلات المثيره والمشوقه منذ عرض البرومو الخاص بها حيث إن مسلسل من إخراج أحمد شفيق ومن تأليف احمد محمد محمود ابو زيد ويعد من أحد المسلسلات المصرية.

مسلسل الحشاشين

مسلسلات التي تعرض رمضان 2024 على ام بي سي مصر والذي تدور حول شخصية حسن الصباح الذي ينضم إلى المذهب الإسماعيلي بعد 17 سنة وتستمر الأحداث وتتوالى بشكل شيق في رواية سيرته والمسلسل من بطولة النجم آل الكبير كريم عبد العزيز وأحمد عيد ومن سيناريو عبد الرحيم كمال والمخرج بيتر ميمي ويعرض على قناة ام بي سي مصر.

مسلسل صلة الرحم

من المسلسلات التي تعرض على قناة ام بي سي مصر من بطولة اياد نصار والنجمة ريهام عبد الغفور وإنجي المقدم واسماء ابو اليزيد وعلي الطيب وتدور أحداث المسلسل حول قضايا اجتماعية تهم عدد كبير من الأسر وتتصاعد لتتحول إلى ماسه ويتم تناول القضايا بشكل شيق وممتع وتتوالى الأحداث في المسلسل وهو من سيناريو محمد هشام عبيه ومخرج تامر نادي.