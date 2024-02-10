آمال ماهر تتصدر تريند منصة إكس بعد ظهورها مع عمرو أديب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت المطربة آمال ماهر تريند منصة إكس فور ظهورها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”.

وقالت آمال ماهر، إنها حققت نجاحات مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، وعلاقتها معه جيدة، وقد تشهد الفترة المقبلة أعمال ونجاحات أخرى بالتعاون مع المستشار تركي آل الشيخ.

أعمال أمال ماهر



وقالت ماهر، إنها لا تمانع من المشاركة في حفلات موسم الرياض، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته حفلات موسم الرياض، لافتة إلى أنها لن تقدم تترات أي مسلسلات للموسم الرمضاني 2024.

ووجهت رسالة لجمهورها، "أنا بخير اطمنوا، أنا قليلة الظهور ولكن هكون معاكم أكتر الفترة المقبلة".

وعن قلق الجمهور عليها الفترة الأخيرة، أضافت، "أنا بخير، وما تردد عني أني مخطوفة ومسجونة مجرد شائعات"، لافتة إلى ان مرضها تسبب في تأخر ظهورها للرد على هذه الشائعات، منوهة بأنها أصيبت بفيروس كورونا 3 مرات ومناعتها كانت ضعيفة، معلقة: “لو كنت طلعت في وقتها كان الناس هتقول عليا متعذبة.. لإن شكلي كان تعبان جدا من كورونا”.

وقالت آمال ماهر، إنها حاولت تقديم موضوعات جديدة في ألبومها الجديد مثل العلاقة بين الأصدقاء، موجهة التحية إلى كل الفريق الذي تعاون معها في أغنيات الألبوم.