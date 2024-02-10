القاهرة - محمد ابراهيم - آمال ماهر ترد على الشائعات المثارة حولها وتؤكد: قالوا عليا دوبلير ومش أنا اللي بغني..والناس بالفطرة بتجري وراء الشائعات..تصدر اسم الفنانة آمال ماهر محرك البحث الشهير جوجل، خلال الساعات الماضية، وذلك عقب عودتها للظهور في وسائل الإعلام بعد فترة غياب طويلة، حيث حلت آمال ماهر في ضيافة الإعلامي عمرو أديب من خلال برامج الحكاية المذاع عبر شاشة قناة MBC مصر

وحرصت آمال ماهر على الرد على جميع الشائعات التي ترددت حولها خلال الفترة الماضية، كما حرصت على طمئنة جمهورها في مصر والوطن العربي على حالتها الصحية حيث قالت: "أنا بخير، والحمدلله على محبة الناس.. أنا لما طلعت في فيديو دقيقتين قالوا مش هي، ومش في بيتها".

آمال ماهر: الناس القريبة مني قالوا اني اتخطفت لما بطلت اروح الجيم

وتابعت آمال ماهر تصريحاتها قائلة: "أنا اتخضيت من كتر الناس القريبين اللي بيكلموني، وبكلمهم وأرد عليهم ومش مصدقين إني أنا بكلمهم، بكلم قرايب وأصحابي بيقولوا لا ابعتيلنا صوتك، قلت لا انتو بتستهبلوا وزودتوها"، مردفة: "كنت أمشي، أقولهم والله ما في حاجة، كنت بروح الجيم، ولما تعبت وبطلت اتأكدوا قالوا لا خلاص دي مخطوفة وفيها حاجة، لا مفيش أي حاجة".

واستكملت آمال ماهر: "أنا غنيت وقالوا لا مش هي برضو، قالوا دي دوبلير، ولغاية برضو وأنا قاعدة معاك يقولوا مش أنا، أو حاجة قديمة.. أنا بحس إن بالفطرة كده، الناس بتجري ورا أى إشاعة، والمرة الجاية لو فيه حاجة هسيب فيديو احتياطي"

آمال ماهر: أنا وتركي آل شيخ حققنا نجاحات فنية كبيرة

وأعربت الفنانة آمال ماهر عن سعادتها الكبيرة بتعاونها مع المستشار تركي آل الشيخ في أعمالهما الغنائية السابقة، والتي حققت نجاحا كبيرًا في مصر والوطن العربي، وأكدت على عودة التعاون بينهم مجددًا حيث قالت: " أنا والمستشار تركي آل الشيخ بيننا نجاحات فنية كبيرة جدا، وإن شاء الله هيكون في أعمال وتعاون بيننا تاني".

تصريحات آمال ماهر

وأطلقت النجمة آمال ماهر مفاجأة لجمهورها حيث أعلنت عن مشاركتها في فعاليات موسم الرياض، وأشادت آمال ماهر بالطفرة الفنية التي حدثت في المملكة العربية السعودية حيث قالت: "أنا كمصرية عربية فخورة باللي حصل ده في المملكة، بيهتموا بأدق التفاصيل، حاجة كدة شبه هوليود، وبشوف كل الحفلات، وعاجبني جدا تركيبات الفنانين في الحفلات، وإن شاء الله قريب ممكن يكون ليا حفلات في موسم الرياض".