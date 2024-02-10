نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تعرف على آخر أعمال آمال ماهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة آمال ماهر، مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك ومحرك البحث جوجل وذلك بعد استضافة الإعلامي عمرو أديب لها في برنامجه “ الحكاية ”.

وتحدثت آمال ماهر، خلال البرنامج عن سر اختفاءها قائلة: “سبب اختفائي كان مرضي وليس مثل ما قيل أني تم اختطافي، وعندما ظهرت في إحدي الفيديوهات بعد إختفاء وغياب لمدة طويلة قيل ليس أنا بل دوبلير وأيضًا عندما قُمت بالغناء وأثق أن بعد هذه الحلقة سيقال أنه ليس أنا أيضًا”

امال ماهر

آخر أعمال آمال ماهر

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة آمال ماهر بعد أزمتها الأخيرة أغنية “ كسبتوا الرهان” والتي حققت نجاحًا ساحقًا فور نزولها وحتي الآن مازالت تحقق نجاحًا كبيرًا.

كلمات أغنية “ كسبتوا الرهان”

كان لسه بيقول من يومين انا مش هسيبك



كان لسه كاتب ورقة وبامضة حبيبك



فجاة الحياة قلبت وبان وشه الحقيقي



واتغيرت لهجة مشاعره لقيت شيطان

كان لسه بيقول من يومين انا مش هسيبك



كان لسه كاتب ورقة وبامضة حبيبك



فجاة الحياة قلبت وبان وشه الحقيقي



واتغيرت لهجة مشاعره لقيت شيطان



اتاريه رهان راهن عليا وقالهم



مش دي القوية هخليها لكم

مبروك عليك وعليهم المطلوب حصل



دلوقتي اضعف واحدة انا في الدنيا دية



اتاريه رهان راهن عليا وقالهم



مش دي القوية هخليها لكم



تبقى خاتم بين ايديا



مبروك عليك وعليهم المطلوب حصل



دلوقتي اضعف واحدة انا في الدنيا دية



كسبتوا الرهان



بقعد وافكر في اللي حاصل وفحقيقته



ازاي ده كان بارع كده ومتقن طريقته



وبقيت معاه متغيره ومستسلمه



وصحيت لقيتني لوحدي بين اربع حيطان



اتاريه رهان راهن عليا وقالهم



مش دي القوية هخليها لكم



مبروك عليك وعليهم المطلوب حصل



دلوقتي اضعف واحدة انا في الدنيا دية



اتاريه رهان راهن عليا وقالهم



مش دي القوية هخليها لكم



تبقى خاتم بين ايديا



مبروك عليك وعليهم المطلوب حصل



دلوقتي اضعف واحدة انا في الدنيا دية



كسبتوا الرهان