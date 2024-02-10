نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آمال ماهر تؤكد سعادتها بالتطور الذي تشهده السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة امال ماهر ضيفة على برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي "عمرو أديب" عبر قناة "MBC مصر"، ويعد هذا هو أول ظهور إعلامي لها بعد شائعات اختطافها وظهرت لكي توضح حقيقة تلك الشائعات التي نالتها الفترة الماضية، مؤكدة أنها لم تخطف وان كل ما قيل ليس صحيح وأن السبب في اختفائها هو إصابتها بفيروس كورونا.

وعلقت على التطور بالمملكة قائلة: "أنا سعيدة جدًا جدًا جدًا باللي حاصل في المملكة، أنا كمصرية عربية سعيدة بالتطور الفظيع اللي حاصل لأن ده تطور للوطن العربي بالكامل، فعارف لما تكون فخورة بحاجة عندك في وطن عربي ده بيحصل عندك في منطقة عربية عندك، شيء يخليك فخور وفرحان ان فعاليات عالمية بتحصل على أرض عربية فدى حاجة بصراحة كلنا متشرفين بيها".

واستكملت: "كل حاجة الصراحة من أدق أدق التفاصيل حاجة ضخمة شوفنا توليفة وتركيبة وفورمات جديدة، وأكتر حاجة عجبتني بصراحة لو قولت لك على حاجة واحدة أكون كدابة، حاجات كتير عجبتني التنظيم، الشكل، الحاجات الغير متوقعة اللي حاصلة هناك، حاجة الصراحة الواحد فخور بيها".

آمال ماهر تتصدر التريند

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خبر زواج المطربة آمال ماهر من ثري إماراتي، وتواجدهما في لندن لقضاء شهر العسل.

وخرجت آمال ماهر للرد على كل تلك الأخبار المتداولة بعدة طرق مختلفة، ففي البداية نشرت صورة لها رفقة نجلها من لندن لتنفي الشائعة بشكل غير مباشر، وبعدها ردت بالنفي على تعليق أحد المتابعين الذي سألها عن حقيقة الأمر، وفي النهاية نشرت استوري عبرحسابهاالشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتنفي الأخبار بشكل تام.

اخر اعمال الفنانة آمال ماهر

ويذكر ان الفنانة آمال ماهر قد طرحت ألبومها الجديد نهاية شهر سبتمبر الماضي، وهو عبارة عن ميني ألبوم بعنوان أنا كويسة علىقناتهاالجديدة على يوتيوب، وذلك بعد طرحها الميني ألبوم عبر منصة سبوتيفاي، ويشهد ميني ألبوم عودة قوية لآمال للساحة الفنية بقوة بعدغيابهاما يقرب من 3 سنوات عن طرح الأغاني، إذ كانت أغنية اللي قادرة هي آخر أغاني آمال ماهر، وهي تتر مسلسل ليه لأ الجزء الأول بطولةالفنانة أمينة خليل.

ويعد حفلها في مدينة العلمين منذ ما يقرب من ما يقرب من عام هو آخر حفلاتها، وكانت قد حققت النجمة آمالماهرنجاحًا جديدًا بعدما تخطت أغنية "أنا كويسة"، نسبة مليون وثلاثمائة ألف مشاهدة، منذ طرح الأغنية الأسبوع الماضي، علىموقعالفيديوهات العالمي يوتيوب، وتعاونت آمال ماهر في ميني ألبوم أنا كويسة مع مجموعة مميزة من الشعراء والملحنين وهم الشاعر عمرويحيى،والشاعر أحمد المالكي والملحن بلال سرور والملحن سامح كريم، والموزع كريم أسامة