دنيا سمير غانم تهنىء شقيقتها بعد تكريمها من مهرجان الأقصر

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أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، رسالة خاصة إلى شقيقتها ايمي بعد تكريمها من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وكتبت دنيا سمير غانم: “أحلى نجمة وأخف دم بنت في الدنيا مبروك التكريم من مهرجان الأقصر ومبروك لأ خويا حسن الرداد ربنا يحرسكم”.

مهرجان الأقصر

انطلقت مساء اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الـ 13 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، بمعبد الأقصر، حيث أقيم حفل الافتتاح بحضور السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني، مدير المهرجان، والدكتور محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، والنجم محمود حميدة، رئيس شرف المهرجان، وسفيري المملكة المغربية ودولة مالي وعدد من النجوم والمخرجين والمنتجين من مصر والدول العربية والافريقية.

ويقام مهرجان الاقصر خلال الفترة من 9 إلى 15 فبراير الحالي تحت شعار «إفريقيا بكل الألوان».

بدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وكان من أبرز الحضور المخرج الكبير خيري بشارة التي تحمل الدورة الجديدة اسمه، ومن المكرمين النجم حسن الرداد والنجمة إيمي سمير غانم، والفنانة تيسير فهمي، والفنانة سحر رامي، والفنانة البوركينية آيا كيتا يارا، والمنتج جابي خوري، والنجم أحمد حاتم، والمنتج محمد العدل، والمخرج عمر عبد العزيز، والنجم صبري فواز، والمخرج مجدي محمد علي، والمخرجة هالة خليل، والنجم أحمد فتحي، والمخرج عمرو عابدين.

وفي بداية الحفل تم تقديم فقرة عن فلسطين من أشعار الشاعر الكبير فؤاد حداد من أداء الفنانة آية حميدة، وتبعها فقرة فنية تحمل اسم شعار المهرجان "إفريقيا كل الألوان" من كلمات وألحان هيثم الخميسي، وأداء ياسمين الهواري ومروان محمد وزياد رحال، وقدم الحفل الإعلامية المغربية وفاء مراس والفنانة ياسمين الهواري، وإخراج مسرحي أحمد مختار، وإخراج تليفزيوني داليا سالم من قناة نايل سينما، رؤية بصرية إهداء من مهندس الديكور فوزي العوامري.