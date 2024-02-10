آمال ماهر: "الناس قالوا إني دوبلير لما غنيت..ودلوقتي هيقولوا مش أنا"

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة امال ماهر ضيفة على برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "MBC مصر" وذلك لكي ترد على الشائعات التي لحقتها في الفترة الأخيرة حول اختطافها وكل ما قيل عنها.

وأوضحت الفنانة آمال ماهر حقيقية تلك الشائعات خلال برنامج "الحكاية" قائلة: "أنا بخير، والحمدلله على محبة الناس.. أنا لما طلعت في فيديو دقيقتين قالوا مش هي، ومش في بيتها".

وأضافت: "أنا غنيت وقالوا لا مش هي برضو، قالوا دي دوبلير، ولغاية برضو وأنا قاعدة معاك يقولوا مش أنا، أو حاجة قديمة".

وتابعت حديثها قائلة: "أنا اتخضيت من كتر الناس القريبين اللي بيكلموني، وبكلمهم وأرد عليهم ومش مصدقين إني أنا بكلمهم، بكلم قرايب وأصحابي بيقولوا لا ابعتيلنا صوتك، قلت لا انتو بتستهبلوا وزودتوها".

واستكملت حديثها مردفة: "كنت أمشي، أقولهم والله ما في حاجة، كنت بروح الجيم، ولما تعبت وبطلت اتأكدوا قالوا لا خلاص دي مخطوفة وفيها حاجة، لا مفيش أي حاجة"

وواصلت: "بحس إن بالفطرة كده، الناس بتجري ورا أى إشاعة، والمرة الجاية لو فيه حاجة هسيب فيديو احتياطي"

آمال ماهر تتصدر التريند

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خبر زواج المطربة آمال ماهر من ثري إماراتي، وتواجدهما في لندن لقضاءشهر العسل.

وخرجت آمال ماهر للرد على كل تلك الأخبار المتداولة بعدة طرق مختلفة، ففي البداية نشرت صورة لها رفقة نجلها من لندن لتنفيالشائعةبشكل غير مباشر، وبعدها ردت بالنفي على تعليق أحد المتابعين الذي سألها عن حقيقة الأمر، وفي النهاية نشرت استوري عبرحسابهاالشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتنفي الأخبار بشكل تام.

اخر اعمال الفنانة آمال ماهر

ويذكر ان الفنانة آمال ماهر قد طرحت ألبومها الجديد نهاية شهر سبتمبر الماضي، وهو عبارة عن ميني ألبوم بعنوان أنا كويسة على قناتها الجديدة على يوتيوب، وذلك بعد طرحها الميني ألبوم عبر منصة سبوتيفاي، ويشهد ميني ألبوم عودة قوية لآمال للساحة الفنية بقوة غيابها يقرب من 3 سنوات عن طرح الأغاني، إذ كانت أغنية اللي قادرة هي آخر أغاني آمال ماهر، وهي تتر مسلسل ليه لأ الجزء الأول بطولة الفنانة أمينة خليل.

ويعد حفلها في مدينة العلمين منذ ما يقرب من ما يقرب من عام هو آخر حفلاتها، وكانت قد حققت النجمة آمالماهرنجاحًا جديدًا بعدما تخطت أغنية "أنا كويسة"، نسبة مليون وثلاثمائة ألف مشاهدة، منذ طرح الأغنية الأسبوع الماضي، علىموقعالفيديوهات العالمي يوتيوب، وتعاونت آمال ماهر في ميني ألبوم أنا كويسة مع مجموعة مميزة من الشعراء والملحنين وهم الشاعر عمرويحيى،والشاعر أحمد المالكي والملحن بلال سرور والملحن سامح كريم، والموزع كريم أسامة