أغنية أنا آسف يانفسي لـ طارق الشيخ تتخطى 500 ألف مشاهدة

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم المطرب طارق الشيخ تريند موقع الفيديوهات يوتيوب بأحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان أنا آسف يانفسي وتخطت عدد مشاهداتها 500 ألف مشاهدة على القناة الرسمية لطارق الشيخ واحتلت المركز رقم 12 للمحتوى الرائج على اليوتيوب.

والأغنية من كلمات فضل الراوي، الحان طارق الشيخ، توزيع محمد جابر، اشراف عام علي الاوديو وليد الشيخ.

كلمات أغنية أنا يانفسي

وتقول كلمات الأغنية: ياما ناس بتضحك على نفسها

عشان تجيب الراحة لنفسها

كل واحد فينا نفسه

مره واحده يلاقي نفسه

ويقولها وحشتيني

يااللي كنتي غايبه عني

والسبب كان ضعف مني

واه يا نفسي سامحيني

انا اللي بايدي رخصتك

وع السلم ورقصتك

لحد بجد ماخسرتك

انا اسف يانفسي

ف وسط الناس وذليتك

ودوست عليكي وطيتك

وجيت علي جنب ورميتك

من حزني ومن يأسي

يانفسي ياللي منعاني

وعزة نفسي جوايا

يانفسي ياللي راسمالي

وشاربه المر ده معايا

انا شوفت الناس حوليا

بتعلي واناواقف مكاني

روحت عملت انا زي ماعملوا

وبقيت واحد أناني

اناخدت الدنيا دي شطاره

كنت مفكرها دي شطاره

اتاري مكسبها ده خساره

ومغفلاني

مبفكرشي حتي ف نفسي

ولاباخد وادي مع نفسي

زي مااكون بيني وبين نفسي

انا حد تاني

يانفسي



آخر أعمال طارق الشيخ

يذكر أن أغنية رقم واحد في الجراح هي آخر أعمال طارق الشيخ، من كلمات وألحان مصطفى وفقي، وتوزيع أشرف البرنس، ومن كلماتها: «عايش مجروح وشايل هم.. ومين بيا في يوم اهتم.. بقيت بشرب في كاس السم.. وخارج النطاق وبموت.. ضغوط عايش حزين مش ناسي لكن يتيم.. وعدى قطر السنين ولسه عندي آمال».

وكان طارق الشيخ، قد طرح قبل بشهرين، أغنية «الحساب برجولة»، من كلمات أبو مالك، وألحان ليل المحمدي، وتوزيع بلوكة المزيكاتي.

وتقول كلمات الأغنية:

ومين حب وما عاشي جراح

ومين في الدنيا متعلمش

ساعات الوحده تبقي براح

في وقت اللمه فيه ما تفدش

ياعرق الهم جدرك فين