نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آمال ماهر تكشف علاقتها الفنية بالمستشار تركي آل الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة امال ماهر ضيفة على برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي "عمرو أديب" عبر قناة "MBC مصر"، ويعد هذا هو أول ظهور إعلامي لها بعد شائعات اختطافها وظهرت لكي توضح حقيقة تلك الشائعات التي نالتها الفترة الماضية، مؤكدة أنها لم تخطف وان كل ما قيل ليس صحيح وأن السبب في اختفائها هو إصابتها بفيروس كورونا.

وتحدثت عن علاقتها الفنية بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وعن رأيها في فعاليات "موسم الرياض" وإقامة العديد من الفعاليات التي تشهد حضور أبرز النجوم في مختلف المجالات سواء الفنية أو الثقافية وحتى الرياضة وسط حضور جماهيري ضخم.

وعلقت على التطور بالمملكة قائلة: "أنا سعيدة جدًا جدًا جدًا باللي حاصل في المملكة، أنا كمصرية عربية سعيدة بالتطور الفظيع اللي حاصل لأن ده تطور للوطن العربي بالكامل، فعارف لما تكون فخورة بحاجة عندك في وطن عربي ده بيحصل عندك في منطقة عربية عندك، شيء يخليك فخور وفرحان ان فعاليات عالمية بتحصل على أرض عربية فدى حاجة بصراحة كلنا متشرفين بيها".

واستكملت: "كل حاجة الصراحة من أدق أدق التفاصيل حاجة ضخمة شوفنا توليفة وتركيبة وفورمات جديدة، وأكتر حاجة عجبتني بصراحة لو قولت لك على حاجة واحدة أكون كدابة، حاجات كتير عجبتني التنظيم، الشكل، الحاجات الغير متوقعة اللي حاصلة هناك، حاجة الصراحة الواحد فخور بيها".

وعن علاقتها الفنية بالمستشار تركي آل الشيخ قالت: "والله كان عندنا علاقة فنية وكان عندنا نجاحات كتير جدًا وان شاء الله بإذن الله يحصل نجاحات قادمة، وكان بينا أغاني ناجحة جدًا".

وبسؤالها من قبل عمرو أديب عن إمكانية رؤيتها خلال الفترة المقبلة في موسم الرياض قالت: "أكيد إن شاء الله طبعًا ده يشرفني".

اخر اعمال الفنانة آمال ماهر

ويذكر ان الفنانة آمال ماهر قد طرحت ألبومها الجديد نهاية شهر سبتمبر الماضي، وهو عبارة عن ميني ألبوم بعنوان أنا كويسة على قناتهاالجديدة على يوتيوب، وذلك بعد طرحها الميني ألبوم عبر منصة سبوتيفاي، ويشهد ميني ألبوم عودة قوية لآمال للساحة الفنية بقوة بعدغيابها ما يقرب من 3 سنوات عن طرح الأغاني، إذ كانت أغنية اللي قادرة هي آخر أغاني آمال ماهر، وهي تتر مسلسل ليه لأ الجزء الأول بطولةالفنانة أمينة خليل.