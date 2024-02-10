نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين تهنىء العراق بمناسبة أول مهرجان فني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة لها من العراق ووجهت تهنئة خاصة للعراق بمناسبة أول مهرجان فني من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وكتبت الهام شاهين: "أوقات جميلة على نهر دجلة مبروك بغداد لأول مهرجان فني أتمنى لكم التوفيق ".

ملتقى التميز والابداع العربي

زنشرت الفنانة إلهام شاهين صور من تكريمها من ملتقى التميز والابداع العربي من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

كتبت الهام شاهين: ‘سعيدة جدا بفوزي بجائزة أفضل ممثلة في ألفريدو من ملتقى التميز والابداع العربي’.

وأحيت الفنانة إلهام شاهين، ذكرى ميلاد الفنان الراحل هشام سليم، إذ جمعهما عدد من الأفلام السينمائية وحرصت على الدعاء له، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت الهام، مجموعة صور جمعتها بالفنان الراحل وعلقت عليها قائلة: "الله يرحمك أخي وصديقي الغالي هشام سليم.. وحشتنا.. جمعتنا مسلسلات مثل ليالي الحلمية.. والسيرة العاشورية.. والكومي.. وجمعتنا أفلام مثل عطشانة.. والسجينة 67.. كل أعمالي معك أعتز بها.. وتحمل أجمل ذكريات.. ربنا يجعل مثواك الجنة يارب".

وفي سياق آخر، اختارت إدارة مهرجان "ترى كور" الفرنسى للأفلام القصيرة جدًا، الفنانة الكبيرة إلهام شاهين رئيسًا شرفيًا للدورة الـ26، التي ستعقد في مصر، خلال الأسبوع الأول من يونيو المقبل، وتستمر لمدة 10 أيام، وتتضمن عروض المسابقة الدولية ومسابقة «VS» فيلم، وعددًا من الندوات والورش السينمائية الخاصة بالأفلام القصيرة جدًا التى لا تزيد مدتها عن الـ 4 دقائق.