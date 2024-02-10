نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آمال ماهر: "خوف الجمهور عليا في الفترة السابقة أكّد حبهم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة امال ماهر ضيفة على برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "MBC مصر" لكي ترد على الشائعات التي لحقتها في الفترة الأخيرة حول اختطافها وكل ما قيل عنها.

وقالت الفنانة آمال ماهر، إنّ قلق الناس عليها في الفترة الماضية أسعدها لأنه أمر أكّد حب الجمهور لها.

وتابعت حديثها قائلة: "أنا بخير واللي اتقال عني كانت مجرد شائعات زي شائعات بتحصل في الوسط الفني.. في حاجات بترد وحاجات بتقول اللي يقول يقول".

وأضافت: «مرضي وتعبي أجّل إني أقول للناس إني كويسة.. اتقال عليّا حاجات كتير زي مخطوفة واتجوزت.. واتخضيت على نفسي لما قالوا عليّا كدا».

وأشارت إلى أنها ظنّت أن الأمر سينتهي سريعًا، لكن مثل هذه الأقاويل زادت بشكل كبير، موضحة أنّها نشرت صورة لها في محاولة لطمأنة الجمهور لكنّ الأمر لم ينتهِ.

ولفتت إلى أنها قليلة الظهور على وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، موضحة أنها كانت في تلك الفترة مصابة بفيروس كورونا، وواجهت شبه اختناق بسببها.

وتابعت: «حاولت أطمن الناس وأقولهم مفيش أي حاجة.. كورونا كانت مدمراني ولو كنت طلعت كانوا قالوا فعلا دي متعذبة».

وأشارت إلى ظهورها في مقطع فيديو لطمأنة الجمهور عليها، متابعة: «لما طلعت دقيقتين قالوا مش هيّ ومش في بيتها».

واستكملت: «أنا بخير ومحصلش ليّا أي حاجة.. لا اتخطفت ولا اتعذبت.. لما تتصاب بكورونا بتختفي واستغربت إن الموضوع أخد أكبر من حجمه».

آمال ماهر تتصدر التريند

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خبر زواج المطربة آمال ماهر من ثري إماراتي، وتواجدهما في لندن لقضاء شهر العسل.

وخرجت آمال ماهر للرد على كل تلك الأخبار المتداولة بعدة طرق مختلفة، ففي البداية نشرت صورة لها رفقة نجلها من لندن لتنفي الشائعة بشكل غير مباشر، وبعدها ردت بالنفي على تعليق أحد المتابعين الذي سألها عن حقيقة الأمر، وفي النهاية نشرت استوري عبرحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتنفي الأخبار بشكل تام.

اخر اعمال الفنانة آمال ماهر

ويذكر ان الفنانة آمال ماهر قد طرحت ألبومها الجديد نهاية شهر سبتمبر الماضي، وهو عبارة عن ميني ألبوم بعنوان أنا كويسة علىقناتهاالجديدة على يوتيوب، وذلك بعد طرحها الميني ألبوم عبر منصة سبوتيفاي، ويشهد ميني ألبوم عودة قوية لآمال للساحة الفنية بقوة بعدغيابهاما يقرب من 3 سنوات عن طرح الأغاني، إذ كانت أغنية اللي قادرة هي آخر أغاني آمال ماهر، وهي تتر مسلسل ليه لأ الجزء الأول بطولةالفنانة أمينة خليل.

ويعد حفلها في مدينة العلمين منذ ما يقرب من ما يقرب من عام هو آخر حفلاتها، وكانت قد حققت النجمة آمالماهرنجاحًا جديدًا بعدما تخطت أغنية "أنا كويسة"، نسبة مليون وثلاثمائة ألف مشاهدة، منذ طرح الأغنية الأسبوع الماضي، علىموقعالفيديوهات العالمي يوتيوب، وتعاونت آمال ماهر في ميني ألبوم أنا كويسة مع مجموعة مميزة من الشعراء والملحنين وهم الشاعر عمرويحيى،والشاعر أحمد المالكي والملحن بلال سرور والملحن سامح كريم، والموزع كريم أسامة