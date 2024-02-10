غادة عبد الرازق توجه رسالة للسيناريست عبد الرحيم كمال بسبب "الحشاشين"

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة غادة عبد الرازق، رسالة تهنئة للسيناريست عبد الرحيم كمال بعد طرح برومو مسلسل “ الحشاشين” عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

https://www.instagram.com/reel/C3I7tzRtAuI/?igsh=ZTg0bXdkZmg0dTB2

وكتبت غادة عبد الرازق: “مبروك يا أستاذ بالنجاح أن شاء الله”.

تفاصيل مسلسل “الحشاشين”

طرحت مجموعة شركات المتحدة البوستر الرسمي لمسلسل "الحشاشين" للنجم كريم عبد العزيز، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

وحمل البوستر الغموض والأثارة وخاصة بعد أن كشف المخرج بيتر ميمي، عن مجموعة من الصور لكواليس العمل، والشكل الذي ستظهر به الشخصيات خلال أحداث العمل.

وفي سياق آخر قد شوق الفنان كريم عبد العزيز جمهوره لدوره، في مسلسل "الحشاشين" الذى سوف يعرض في الموسم الرمضاني المقبل 2024، حيث قام بنشر صورة له بشخصية حسن الصباح عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك بعدما نشر 3 صور وعلق عليها، قائلًا: "حسن الصباح.. رمضان 2024.. على خير يارب".

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوي، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

وكان النجم كريم عبد العزيز قد طرح برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين، تمهيدًا لعرضه فى شهر رمضان المقبل 2024، ليكون أول الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان العام المقبل، وظهر كريم فى البرومو بالبحر يحاول النجاة ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح".