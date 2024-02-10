سيمون تستعيد ذكريات أعمالها الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم - استعادت الفنانة سيمون ذكريات أعمالها الفنية القديمة من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

https://www.instagram.com/reel/C3JMygosSbi/?igsh=MWpuOHB5cm5yamNnNQ==

كتبت سيمون:" غناء حفلات كليبات تلاقي افلام مسلسلات مسرحيات تلاقي

تواصل الفنانة سيمون تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "صيد العقارب" الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل مع نخبة من النجوم من ضمنهم غادة عبد الرازق.

وتجسد سيمون داخل أحداث العمل شخصية محورية عكس كل التجارب التي قدمتها من قبل، وقد انتهت من نحو 50 % من مشاهدها والمسلسل مكون من 15 حلقة.

يضم المسلسل عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم الفنانة غادة عبد الرازق، والفنانة سيمون، والفنان ماجد المصري، سيمون، محمد علاء، منال سلامة، محمود عبدالمغنى، ميار الغيطي، أحمد ماجد، أسماء أبوبكر، عماد صفوت، أحمد سعيد عبدالغنى، محمد على رزق، محمد أحمد ماهر، رياض الخولي، مجدي بدر، وأحمد ماهر، والعمل من تأليف باهر دويدار وإنتاج منى قطب وإخراج أحمد حسن.

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي تشويقي، حول شخصية “ليلى” وتجسد دورها الفنانة غادة عبد الرازق، وهي امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال، الذين يحاولون استغلالها.

ويذكر أن آخر أعمال سيمون هي أغنية "اتغير عشاني" من فيلم "بدلة وفستان"، وتم طرحها مطلع العام الحالي عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، والأغنية من إخراج روماني سعد، لحن أن الفريد، وتوزيع ومكياج شادي فكري، ومن كلمات روماني سعد، وقد أشاد بها عدد كبير من الجمهور.