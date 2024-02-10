آمال ماهر: "مفيش أحسن من إن الناس تخاف عليك وتحبك"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم الفنانة آمال ماهر تريند محركات بحث جوجل فور ظهورها الآخير ببرنامج الحكاية، والذي يقدمه الاعلامي عمرو أديب، وكشفت ماهر على سبب غيابها عن الوسط الفني، وحقيقة اختطافها.

وقالت: "سعيدة بحب الناس، ومفيش أحسن من إن ناس تخاف عليك وتحبك".



وأضافت: "مفيش الكلام ده خالص، أنا لا اتخطفت ولا اتعذبت، والموضوع أخد أكثر من حجمه جدًا".

رسالة آمال ماهر لجمهورها

وأكدت: "أنا بخير والحمد لله، ومحصليش حاجة، ولا اتعذبت ولا اتخطفت".

آخر أعمال آمال ماهر

والجدير بالذكر آخر أعمال آمال ماهر أغنية" كسبتوا الرهان "، والتي تصدرت الترند فور نزولها،

وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي /كان لسه بيقول من يومين أنا مش حسيبِك

كان لسه كاتب ورقة وبإمضة حبيبِك

فجأة الحياة قلبت وبان وشه الحقيقي

واتغيرت لهجة مشاعره لقيت شيطان



كان لسه بيقول من يومين أنا مش هسيبك

كان لسه كاتب ورقة وبإمضة حبيبك

فجأة الحياة قلبت وبان وشه الحقيقي

واتغيرت لهجة مشاعره لقيت شيطان

أتاريه رهان راهن عليّ وقال لهم

مش دي القوية هخليها لكم تبقى خاتم بين إيديّ

مبروك عليك وعليهم المطلوب حصل

دي الوقتِ أضعف واحدة أنا في الدنيا ديّ

أتاريه رهان راهن عليّ وقال لهم

مش دي القوية هخليها لكم تبقى خاتم بين إيديّ

مبروك عليك وعليهم المطلوب حصل

دي الوقتِ أضعف واحدة أنا في الدنيا ديّ

كسبتوا الرهان

بقعد وأفكر في اللي حاصل وفي حقيقته

إزاي ده كان بارع كده ومتقن طريقته

وبقيت معاه متغيرة ومستسلمة

وصحيت لقيتني لوحدي بين أربع حيطان

أتاريه رهان راهن عليّ وقال لهم

مش دي القوية هخليها لكم تبقى خاتم بين إيديّ

مبروك عليك وعليهم المطلوب حصل

دي الوقتِ أضعف واحدة أنا في الدنيا ديّ

أتاريه رهان راهن عليّ وقال لهم

مش دي القوية هخليها لكم تبقى خاتم بين إيديّ

مبروك عليك وعليهم المطلوب حصل

دي الوقتِ أضعف واحدة أنا في الدنيا ديّ

كسبتوا الرهان

