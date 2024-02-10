بعد تصدرها التريند.. تعرف على أبرز تصريحات آمال ماهر مع عمرو أديب

القاهرة - محمد ابراهيم -

نجحت الفنانة آمال ماهر في خطف قلوب الجماهير وتصدرت التريند، فور ظهورها ضيفة ببرنامج الحكاية، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، وكشفت آمال عن مدى حبها للمملكة العربية السعودية وغيرها من الأمور.



وقالت :"سعيدة بالتطور في المملكة لانه تطور للوطن العربي كله، ومتشرفة انه فيه فعاليات عالمية على ارض عربية، وهذه الفعاليات بحضور نجوم على أعلى مستوى".

آمال ماهر :"لا توجد خلافات بيني وبين تركي ال الشيخ"

وأضافت:" لا توجد خلافات بيني وبين تركي ال الشيخ، وبيننا نجاحات واسعة وسوف نكمل هذه النجاحات".

آخر أعمال آمال ماهر

والجدير بالذكر آخر أعمال آمال ماهر أغنية" كسبتوا الرهان "، والتي تصدرت الترند فور نزولها،

وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي /كان لسه بيقول من يومين أنا مش حسيبِك

كان لسه كاتب ورقة وبإمضة حبيبِك

فجأة الحياة قلبت وبان وشه الحقيقي

واتغيرت لهجة مشاعره لقيت شيطان

كان لسه بيقول من يومين أنا مش هسيبك

كان لسه كاتب ورقة وبإمضة حبيبك



فجأة الحياة قلبت وبان وشه الحقيقي

واتغيرت لهجة مشاعره لقيت شيطان

أتاريه رهان راهن عليّ وقال لهم

مش دي القوية هخليها لكم تبقى خاتم بين إيديّ

مبروك عليك وعليهم المطلوب حصل

دي الوقتِ أضعف واحدة أنا في الدنيا ديّ



أتاريه رهان راهن عليّ وقال لهم

مش دي القوية هخليها لكم تبقى خاتم بين إيديّ

مبروك عليك وعليهم المطلوب حصل

دي الوقتِ أضعف واحدة أنا في الدنيا ديّ

كسبتوا الرهان



بقعد وأفكر في اللي حاصل وفي حقيقته

إزاي ده كان بارع كده ومتقن طريقته

وبقيت معاه متغيرة ومستسلمة

وصحيت لقيتني لوحدي بين أربع حيطان

أتاريه رهان راهن عليّ وقال لهم

مش دي القوية هخليها لكم تبقى خاتم بين إيديّ

مبروك عليك وعليهم المطلوب حصل



دي الوقتِ أضعف واحدة أنا في الدنيا ديّ

أتاريه رهان راهن عليّ وقال لهم

مش دي القوية هخليها لكم تبقى خاتم بين إيديّ

مبروك عليك وعليهم المطلوب حصل

دي الوقتِ أضعف واحدة أنا في الدنيا ديّ

كسبتوا الرهان

