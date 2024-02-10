عبد الرحيم كمال يشيد بمني زكي

القاهرة - محمد ابراهيم - أشاد السيناريست القدير عبد الرحيم كمال عبر موثع التواصل الإجتماعي فيس بوك عبر خاصية المنشور بالفنانة مني زكي و ذلك عن دورها في فيلم “ رحلة ٤٠٤” الذي يعرض الآن بدور العرض قائلاً " عندنا فنانة كبيرة أوي إسمها منى ذكي. زي فاتن حمامة وسعاد حسني. شكرا فيلم الرحلة ٤٠٤

شكرا الاستاذ محمد رجاء الكاتب

شكرا الاستاذ المخرج هاني خليفة

شكرا استاذ محمد حفظي

والأستاذة شاهيناز العقاد

فيلم مصري. جميل.

رحلة ٤٠٤

أبطال فيلم “ رحلة ٤٠٤”

شارك في بطولة فيلم “ رحلة ٤٠٤” الفنانة مني زكي و الفنان محمد فراج، و الفنان محمد ممدوح، و الفنانة شيرين رضا، و الفنان القدير خالد الصاوي و الفنان محمد علاء و الفنان حسن العدل، و الفنانة سما إبراهيم، الفنان شادي ألفونس، و الفنانة رنا رئيس، و الفنانة جيهان الشماشرجي و الفنانة عارفة عبدالرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

أحدث أعمال عبد الرحيم كمال

جدير بالذكر أن أحدث أعمال المؤلف عبد الرحيم كمال مسلسل “ الحشاشين” و الذي من المقرر أن يتم عرضه في السباق الرمضاني المقبل .