تامر هجرس يكشف عن اطلالته الرياضية من داخل الجيم



القاهرة - محمد ابراهيم -

حرص الفنان تامر هجرس بمشاركة لحظاته داخل الجيم مع جمهوره من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وفاجأ هجرس معجبيه بطلته الرياضية المدهشة والملفتة للانتباه.

ظهر تامر هجرس في الصورة وهو يقوم بتمارين متنوعة تستهدف تقوية العضلات وزيادة مرونته البدنية مرتدياً ملابس رياضية عصرية ومناسبة، تعكس طابعه الشبابي والمميز.

لا يمكن إنكار أن تامر يتمتع بلياقة بدنية لافتة، وهو ما يبرز في الصورة التي شاركها.

كما بدا واضحًا أنه يولي اهتمامًا كبيرًا لصحته ويحرص على ممارسة الرياضة بانتظام.

تامر هجرس يعتبر قدوة لكثير من الشباب

من المعروف أن تامر هجرس يعتبر قدوة لكثير من الشباب، وهذا الإطلالة الرياضية الجديدة تعزز صورته كنموذج يحتذى به في مجال اللياقة البدنية والصحة.

آخر أعمال تامر هجرس

والجدير بالذكر اَخر أعمال تامر هجرس فيلم شوجر دادي، والذي حاز على إعجاب الجماهير في الوطن العربي،

أبطال فيلم "شوجر دادي"

وضم الفيلم بجانبه مجموعة من النجوم أبرز هم ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، مصطفى غريب، محمد محمود، مي الغيطي، فرح الزاهد، جوهرة، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

أحداث فيلم شوجر دادي

شوجر دادي تدور أحداثه في إطار كوميدى، إذ تقع عائلة في بعض مشاكل ويتعرض أفرادها للعديد من المواقف الطريفة، وتتناول قصته شخصا يدعى شوقي يحاول الهروب من ملل حياته الزوجية، فيأخذ صديقته في إجازة، وعندما يذهب أبناؤه لمواجهته يكتشفون أنه أصبح بالفعل The Sugar Daddy.