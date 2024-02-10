الجمهور يشيد بأغنية "خطوة لقدام" لـ جو أشقر

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد طول انتظار وترقب، طرح المطرب اللبناني جو أشقر أغنيته الجديدة المنتظرة بعنوان "خطوة لقدام"، من خلال منصة أنغامي وأثارت الاغنية ضجة في الوسط الفني لم يمضِ وقت طويل على إطلاق الأغنية حتى انهالت ردود الفعل الإيجابية من الجمهور.

تفاعل الجمهور مع "خطوة لقدام" كان رائعًا، حيث انتشرت الأغنية بسرعة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتصدرت الترند.



تميزت الأغنية بأداء جو أشقر القوي والعاطفي، وإحساسه الفريد بالتعبير عن الألم والحب.

وتعكس كلمات الأغنية وصوت جو أشقر المميز المشاعر العميقة والتضاريس العاطفية التي يمر بها الإنسان في الحب والحياة تمكنت الأغنية من إحضار العديد من المشاعر والذكريات للجمهور، حيث عبر العديد من المستمعين عن تأثرهم الشديد بكلمات الأغنية والأداء المتقن الذي قدمه جو أشقر.

وأبدى العديد من المعجبين إعجابهم الكبير بتوجيه جو أشقر لرسالة قوية من خلال أغنيته، حيث يتحدث عن أهمية المضي قدمًا في الحياة وتجاوز الصعاب والتحديات.

كما أشاد الجمهور بالتوزيع الموسيقي الرائع والمتناغم الذي أضاف للأغنية طابعًا فنيًا فريدًا.

فريق عمل أغنية "خطوة لقدام"

أغنية خطوة لقدام باللهجة اللبنانية ومن كلمات والحان نبيل خوري وتوزيع جورج قسيس.



آخر أعمال جو أشقر

والجدير بالذكر آخر أعمال جو أشقر أغنية "رقصونا يلا"، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.