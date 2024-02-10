هايدي هشام تكتب: تامر حسني يساعد الفتيات على التخطي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستطيع دائمًا تامر حسني أن يصف ما يشعر به جمهوره دون أن يقول عليه وهذا نلاحظه دومًا في جميع أغانيه منذ بداية احترافه الفن، فعندما تبحث في تاريخ تامر حسني الفني تجد به أنه لا يوجد شعور واحد لم يتحدث عنه سواء داخل فيلم أو أغنية أو مسلسل وهذا جعل ل تامر حسني مكانة خاصة داخل قلوب محبيه وجمهوره فعندما تسأل جمهور تامر حسني عنه يقولون لك أنهم يعتبرونه أخ لهم وليس مجرد فنان يحبونه ويفضلوا نوع الفن الذي يقدمه.

والجديد الذي فعله تامر حسني هو أنه طرح كليب "ولا يهمك" الذي يصف فيه حياة فتيات كثيرات متعلقات بأشخاص كانوا بحياتهن ولا يستطيعن أن يتخطوهن ويشعرن بالألم والوجع كل يوم، دون مفر من ذلك الألم والتفكير فيما حدث لهن.

أغنية "ولا يهمك" هي اجتماعية تناقش حياة الفتيات في مرحلة معينة عندما تكتشف خيانة اقرب أشخاص لها الذي تضع بهم ثقتها الكاملة دون أن تتوقع منهم الإلم والأذي، ويصف تامر حسني ذلك الشعور من خلال قوله "ولا يهمك عارف إنك صاحية نايمة قلبك حزين".

وبعد وصفه ذلك الشعور، يحاول أن يقوي الفتيات ويساعدهم على التخطي وتحقيق الذات والنجاح مثلما يفعل دائمًا في أغانيه ليقوي الفتاة قائلًا: "أحيانًا ناس بتبعد فجأه.. علشان ناس تانيه ييجوا، ناس يبقوا شبهنا اكتر مين عارف فين نصيبه أحيانًا ناس بتبعد فجأه علشان ناس تانيه ييجوا.. ويا بخت اللي يعرف مين عدوه ومين حبيبه".

ثم يأتي بالكوبلية الذي يليه وهو يشجع الفتاة على التركيز مع ذاتها وحياتها وأن تتخطي وتترك كل من خذلها وكان ليس محل الثقة التي وضعتها له قائلًا: "إوعي تفكري في رجوعك ولا أيامكوا زمان قرري تنسيه في ثانية، بقيتي بتنامي على دموعك وهو خلاص بقى بينام على صوت واحدة تانية".

بعد هذه الأغنية وفكرة الكليب ازداد حب الجمهور لـ نجم الجيل تامر حسني أكثر وأكثر لأنه دائمًا يركز على ما يحدث في حياة جمهوره ويطرحه في أفضل شكل ممكن لكي يساعدهم في تخطي وحل مشكلاتهم في أسرع وقت لذلك يطلق عليه جمهوره "نجم الجيل".