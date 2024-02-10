آمال ماهر تكشف عن مقياس النجاح بالنسبة لها

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة آمال ماهر في تصريحات تليفزيونية خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب أثناء استضافته لها في برنامج “ الحكاية” عن مقياس النجاح بالنسبة لها قائلة "مقياس النجاح ليس بكثرة عدد المشاهدات أو الأرقام أو الإيرادات بل المقياس الحقيقي هو الشارع الذي يحكم إذا حققت الأغنية نجاح وقبول أم لا.

آمال ماهر

آخر أعمال آمال ماهر

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة آمال ماهر بعد أزمتها الأخيرة أغنية “ كسبتوا الرهان” والتي حققت نجاحًا ساحقًا فور نزولها وحتي الآن مازالت تحقق نجاحًا كبيرًا.

كلمات أغنية “ كسبتوا الرهان”

كان لسه بيقول من يومين انا مش هسيبك



كان لسه كاتب ورقة وبامضة حبيبك



فجاة الحياة قلبت وبان وشه الحقيقي



واتغيرت لهجة مشاعره لقيت شيطان

كان لسه بيقول من يومين انا مش هسيبك



كان لسه كاتب ورقة وبامضة حبيبك



فجاة الحياة قلبت وبان وشه الحقيقي



واتغيرت لهجة مشاعره لقيت شيطان



اتاريه رهان راهن عليا وقالهم



مش دي القوية هخليها لكم

مبروك عليك وعليهم المطلوب حصل



دلوقتي أضعف واحدة انا في الدنيا دية

اتاريه رهان راهن عليا وقالهم



مش دي القوية هخليها لكم



تبقى خاتم بين ايديا



مبروك عليك وعليهم المطلوب حصل



دلوقتي اضعف واحدة انا في الدنيا دية



كسبتوا الرهان



بقعد وافكر في اللي حاصل وفحقيقته



ازاي ده كان بارع كده ومتقن طريقته



وبقيت معاه متغيره ومستسلمه



وصحيت لقيتني لوحدي بين اربع حيطان



اتاريه رهان راهن عليا وقالهم



مش دي القوية هخليها لكم



مبروك عليك وعليهم المطلوب حصل



دلوقتي اضعف واحدة انا في الدنيا دية



اتاريه رهان راهن عليا وقالهم



مش دي القوية هخليها لكم



تبقى خاتم بين ايديا



مبروك عليك وعليهم المطلوب حصل



دلوقتي اضعف واحدة انا في الدنيا دية



كسبتوا الرهان

